Rachid Ghezzal'den Feghouli'ye olay gönderme: Umarım üzülen Feghouli olur

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, sözlerine İzmir’de yaşanan depreme değinerek başladı. İzmir’deki vatandaşlara geçmiş olsun diyen Ghezzal, “Beşiktaş’ta bulunduğum için çok mutluyum. Burada olmam konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim, bana destek veren herkese teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye gelmeden önce burada bulunan birçok arkadaşı olduğunu söyleyen Ghezzal, “Cezayirli olup burada futbol hayatını sürdüren çok arkadaşım var. Onlardan bilgi aldım ve herkes buradaki taraftarlardan, hayat kalitesinin yüksek olduğundan bahsetti. Türkiye’nin en büyük kulübüne gelme fırsatı ve aynı zamanda meydan okuma şansı elde ettim” açıklamasında bulundu. “SÜPER LİG'İ LİGUE 1'E BENZETİYORUM” Cezayirli futbolcular açısından Türkiye’nin en iyi yer olup olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ghezzal, “Cezayirli futbolcular için en iyi yer Türkiye mi bilmiyorum ama bu macera benim için yeni bir macera ve iyi bir fırsattı. Türkiye kaliteli bir lig ve ben de elimden geleni yapmak için geldim. Elimden geleni yaptığım sürece de takıma faydalı olacağım” dedi.

Süper Lig’i Avrupa’daki liglerle kıyaslayan Cezayirli futbolcu, “Süper Lig’i Fransa Ligi’ne benzetiyorum. İtalya Ligi’nde de oynadım, İngiltere Ligi’nde de oynadım. İngiltere’de küme düşme adayı bir takım bile her maçta sahaya kazanmak için çıkıyor. Burada durum öyle değil. Süper Lig bana Fransa’yı andırıyor. Hakemler ve kurallara gelince, kurallar her yerde aynı, hakemler her yerde aynı hakem” dedi. VAR sistemini de değerlendiren Ghezzal, “Premier Lig’de VAR’da hakemlerin karar alma süresi daha kısa. Fransa, İtalya ve Türkiye’de ise bu süre biraz daha uzuyor” diye konuştu. “CENGİZ FAYDALI OLACAKTIR” Leicester’dan Beşiktaş’a transfer olan Rachid Ghezzal, eski takımına transfer olan Cengiz Ünder’le ilgili olarak “Buraya gelmeden önceki son gün kendisiyle tanıştım. Daha öncesinde de tanıdığım futbolcuydu. Hatta İtalya Ligi’nde Fiorentina’da oynarken, Cengiz’e karşı forma giymiştim. Cengiz güçlü, hızlı ve teknik bir futbolcu. Çok beğendiğim bir isim. Son 2 maçında da 2 asist yaptı. Çok daha iyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de Leicester’da ve o da Cengiz’e yardımcı olacaktır” ifadesini kullandı.