Rachid Ghezzal'den Feghouli'ye olay gönderme: Umarım üzülen Feghouli olur

Süper Lig’i Avrupa’daki liglerle kıyaslayan Cezayirli futbolcu, “Süper Lig’i Fransa Ligi’ne benzetiyorum. İtalya Ligi’nde de oynadım, İngiltere Ligi’nde de oynadım. İngiltere’de küme düşme adayı bir takım bile her maçta sahaya kazanmak için çıkıyor. Burada durum öyle değil. Süper Lig bana Fransa’yı andırıyor. Hakemler ve kurallara gelince, kurallar her yerde aynı, hakemler her yerde aynı hakem” dedi. VAR sistemini de değerlendiren Ghezzal, “Premier Lig’de VAR’da hakemlerin karar alma süresi daha kısa. Fransa, İtalya ve Türkiye’de ise bu süre biraz daha uzuyor” diye konuştu.

“CENGİZ FAYDALI OLACAKTIR”

Leicester’dan Beşiktaş’a transfer olan Rachid Ghezzal, eski takımına transfer olan Cengiz Ünder’le ilgili olarak “Buraya gelmeden önceki son gün kendisiyle tanıştım. Daha öncesinde de tanıdığım futbolcuydu. Hatta İtalya Ligi’nde Fiorentina’da oynarken, Cengiz’e karşı forma giymiştim. Cengiz güçlü, hızlı ve teknik bir futbolcu. Çok beğendiğim bir isim. Son 2 maçında da 2 asist yaptı. Çok daha iyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de Leicester’da ve o da Cengiz’e yardımcı olacaktır” ifadesini kullandı.