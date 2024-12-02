'Radar' yerine 'polis': Google Maps'in (Google Haritalar) tartışmalara yol açan özelliğinde dikkat çeken değişiklik! Soru işaretlerini de beraberinde getirdi

ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketi Google, yakın bir dönemde Google Maps radar özelliğini ülkemizdeki kullanıcılara sunmuştu. Bu özellik, kullanıcıların yolculuk sırasında hız radarlarını görmelerini sağlıyordu. Aynı zamanda kullanıcılar sadece radar noktalarını değil, yol üzerindeki kazaları, yol çalışmaları, kapalı şeritleri ve arızalanmış araçları da haritaya ekleyebiliyordu.

Ancak son güncellemeyle birlikte Google Haritalar’ın radar noktalarını gösteren ve çeşitli tartışmalara da yol açan bu özelliği konusunda önemli bir değişiklik yaşandı.

'RADAR' YERİNE 'POLİS'

Son güncelleme ile birlikte Google Maps radar özelliğinin yerini polis özelliği aldı. Adeta "radar' gitti, yerine 'polis' geldi" dedirten bu özellik sayesinde kullanıcılar sadece hız radarlarını değil tüm polis birimlerinin olduğu bölgeleri nokta nokta paylaşabiliyor.

SORU İŞARETLERİ VAR

Google Maps'in polis bildirimi özelliği çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle kullanıcılar bunun yasal olup olmadığını veya resmi makamların bu özelliğe karşı tutumunu merak ediyor. Ancak resmi makamlardan Google Maps'in söz konusu seçeneklerinin kullanımına dair herhangi bir açıklama gelmedi.