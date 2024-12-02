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  4. 'Radar' yerine 'polis': Google Maps'in (Google Haritalar) tartışmalara yol açan özelliğinde dikkat çeken değişiklik! Soru işaretlerini de beraberinde getirdi

'Radar' yerine 'polis': Google Maps'in (Google Haritalar) tartışmalara yol açan özelliğinde dikkat çeken değişiklik! Soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
02.12.2024 12:19
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Dünya genelinde en çok kullanılan harita ve navigasyon uygulamalarından biri olan Google Maps (diğer adıyla Google Haritalar), yakın bir dönemde bünyesine eklediği radar özelliği ile adından söz ettirmişti. Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Google Maps'ten radar seçeneği gitti, ancak "polis" seçeneği geldi. Bu değişiklik, çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

'Radar' yerine 'polis': Google Maps'in (Google Haritalar) tartışmalara yol açan özelliğinde dikkat çeken değişiklik! Soru işaretlerini de beraberinde getirdi

ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketi Google, yakın bir dönemde Google Maps radar özelliğini ülkemizdeki kullanıcılara sunmuştu. Bu özellik, kullanıcıların yolculuk sırasında hız radarlarını görmelerini sağlıyordu. Aynı zamanda kullanıcılar sadece radar noktalarını değil, yol üzerindeki kazaları, yol çalışmaları, kapalı şeritleri ve arızalanmış araçları da haritaya ekleyebiliyordu.

Google Maps (Google Haritalar) radar özelliği nasıl kullanılır? Google Maps (Google Haritalar) radar özelliği nasıl kullanılır?

Ancak son güncellemeyle birlikte Google Haritalar’ın radar noktalarını gösteren ve çeşitli tartışmalara da yol açan bu özelliği konusunda önemli bir değişiklik yaşandı.

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'RADAR' YERİNE 'POLİS'

Son güncelleme ile birlikte Google Maps radar özelliğinin yerini polis özelliği aldı. Adeta "radar' gitti, yerine 'polis' geldi" dedirten bu özellik sayesinde kullanıcılar sadece hız radarlarını değil tüm polis birimlerinin olduğu bölgeleri nokta nokta paylaşabiliyor.

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SORU İŞARETLERİ VAR

Google Maps'in polis bildirimi özelliği çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle kullanıcılar bunun yasal olup olmadığını veya resmi makamların bu özelliğe karşı tutumunu merak ediyor. Ancak resmi makamlardan Google Maps'in söz konusu seçeneklerinin kullanımına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Anahtar Kelimeler:
Google Google Haritalar Uygulaması
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