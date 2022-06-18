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Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi

18.06.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tenis oyuncusu Rafael Nadal ve eşi Maria Perello ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi

İspanyol tenis oyuncusu Rafael Nadal ve 3 senedir evli olduğu Maria Perello bebek bekliyor. 36 yaşındaki sporcu, Palme de Mallorca’da gerçekleştirdiği basın toplantısı esnasında eşi Mery ‘Xisca’ ile ilk bebeklerini beklediklerini paylaştı.

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27 Haziran’da başlayacak olan Wimbledon’da oynayacağını paylaşan Nadal, “Her şey yolunda giderse baba olacağım” ifadelerini kullandı. Profesyonel hayatıyla hep göz önünde olduğunu belirten sporcu, bu müjdeli haberi vermek için bir süre beklediğini söyledi.

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