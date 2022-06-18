Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi

İspanyol tenis oyuncusu Rafael Nadal ve 3 senedir evli olduğu Maria Perello bebek bekliyor. 36 yaşındaki sporcu, Palme de Mallorca’da gerçekleştirdiği basın toplantısı esnasında eşi Mery ‘Xisca’ ile ilk bebeklerini beklediklerini paylaştı.

27 Haziran’da başlayacak olan Wimbledon’da oynayacağını paylaşan Nadal, “Her şey yolunda giderse baba olacağım” ifadelerini kullandı. Profesyonel hayatıyla hep göz önünde olduğunu belirten sporcu, bu müjdeli haberi vermek için bir süre beklediğini söyledi.





