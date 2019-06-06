Rafet El Roman: Çapkınlık doğru insanı bulana kadardır

Şarkıcı Rafet El Roman, Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Bayram akşamında sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı, sahne öncesi röportajında şunları söyledi:

Böyle özel günlerde Kıbrıs’ta konser vermek beni çok mutlu ediyor. Bu bayram akşamında insanlar çok keyifli dakikalar yaşayacaklar. Zaten keyif alsınlar, anı yaşasınlar. Hayat kısa, değmez gidenin arkasından ağlamaya demiş ya şair... Az önce yanıma gelen bayan çok ilginç bir şey söyledi. "Rafet Bey biz sizi hep aşk şarkılarıyla tanıyoruz ama siz James Bond’a benziyorsunuz" dedi. Benimle dalga mı geçiyor, iltifat mı ediyor bilemedim.

"ŞİMDİ GELENLERDE O İZLERİ GÖREMİYORUZ"

Belli başlı eserlerinin unutulmayacak eserler arasına girmesiyle ilgili hislerini paylaşan sanatçı, "Şarkılarımız bizi yaşatan, geriye kalan tek miras olacak. Ben zaten hep şunu söylüyorum; müzik adeta bir zaman tüneli gibi. Örneğin 80'li yıllardan 'Can bedenden çıkmayınca' şarkısını dinliyoruz, Barış Manço aklımıza geliyor. 90'lı yıllarda bizim senelerimiz aklımıza geliyor. 90'lı yıllarda çıkan sanatçılar, bizler iyi bir iz bıraktık. Şimdi gelenlerde o izleri göremiyoruz. Şimdiki zamanda bizden bir şeyler alıp eskilerden bir şeyler alıp derliyorlar ama mutlaka yeni bir nesil gelecektir müzik adına" ifadelerini kullandı.