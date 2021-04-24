Ragnarok 2. yeni sezon ne zaman yayınlanır? Yeni sezon için geri sayım

Fantastik türe sahip olan Ragnarok, İskandinav mitolojisinin Thor gibi önemli karakterlerini konu ediniyor. Felaketlerin dünyayı kasıp kavurduğu zamanda geçen Ragnarok’ta Norveç’te yaşayan bir grup genç, doğaüstü güçlere sahip olduklarını çözümlüyor…

RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ragnarok dizisinin 2.sezonu için detaylar belli oluyor. Ragnarok dizisinin 27 Mayıs’ta 2. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkacağı konuşuluyor.

RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU

Senaryo, iklimsel felaketlerin dünyayı kasıp kavurduğu bir zamanda geçiyor. Konu Edda adında bir Norveç kasabasına yaşanıyor. Felaketler meydana gelirken kasabada yaşamını sürdüren bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarını öğreniyor.



