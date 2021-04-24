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Ragnarok 2. yeni sezon ne zaman yayınlanır? Yeni sezon için geri sayım

24.04.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thor efsanesi konu anlatılan Ragnarok’un 2. sezonu için geri sayım başarı. 31 Ocak 2020’de yayına başlayan Ragnarak’ın 2. sezonunun ne zaman başlayacağına dair bilgiler paylaşıldı.

Ragnarok 2. yeni sezon ne zaman yayınlanır? Yeni sezon için geri sayım

Fantastik türe sahip olan Ragnarok, İskandinav mitolojisinin Thor gibi önemli karakterlerini konu ediniyor. Felaketlerin dünyayı kasıp kavurduğu zamanda geçen Ragnarok’ta Norveç’te yaşayan bir grup genç, doğaüstü güçlere sahip olduklarını çözümlüyor…

RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ragnarok dizisinin 2.sezonu için detaylar belli oluyor. Ragnarok dizisinin 27 Mayıs’ta 2. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkacağı konuşuluyor.

RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU

Senaryo, iklimsel felaketlerin dünyayı kasıp kavurduğu bir zamanda geçiyor. Konu Edda adında bir Norveç kasabasına yaşanıyor. Felaketler meydana gelirken kasabada yaşamını sürdüren bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarını öğreniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Norveç
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