Rakip çeteden erkekle çiftleşmek isteyen dişiler kavga çıkartıyor!

Afrika’nın bazı bölgelerinde bulunan bu küçük yaratıklar, gruplar halinde geziyor ve yaklaşık 20 hayvandan oluşan topluluklarını nadiren terk ediyor. Bu yüzden şeritli firavun fareleri, genellikle kendi soyundan biriyle çiftleşiyor.

Biyolojik antropolog Michael Wilson, söz konusu türdeki dişilerin, kızgınlık veya doğurganlık dönemlerine girer girmez kendi grubundan bir erkek tarafından takip edildiğini ve bu yüzden diğer gruplardan eş bulmaya yatkın oldukları halde bunun gerçekleşmesinin hayli zor olduğunu söyledi.

CNN'nin haberine göre, Birleşik Krallık’tan araştırmacılarsa, zebra kuyruksüreni adı verilen firavun faresi türünün Uganda’daki popülasyonunun verilerini inceledi. Böylece dişilerin, aynı gruptan erkeklerle çiftleşme sorununa kurnaz bir yol geliştirdiğini keşfetti.

Çalışmada, gruplar arasındaki hemen hemen bütün kavgaların, dişileri kızgınlık ve doğurganlık döneminde olan gruplar tarafından başlatıldığı ve genellikle dişilerin kendi grubunu, düşmanla karşılaşacakları yere götürdüğü ortaya kondu.