İstanbul'da yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçecek vatandaşların saat 17.00'den önce köprüleri kullanmasını önerdi. Kuvvetli yağışın bu saatlerden sonra Boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağını belirten Şen, lodosun ise öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğini bildirdi.

ORHAN ŞEN'DEN SAAT 17.00 UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şen, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçecek vatandaşların köprüleri saat 17.00'den önce geçmeleri gerektiğini belirtti.

Şen paylaşımında, "Bugün İstanbul'un Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçecekler saat 17.00'den önce köprüleri geçin. Kuvvetli yağış bu saatlerden sonra Boğaz ve Anadolu Yakası'nda etkili olacak. İstanbul'da lodos bugün öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybedecek." ifadelerini kullandı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ TAHMİNİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre kentte öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gün içinde sıcaklığın 22 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde 16, gece ise 15 dereceye gerilemesi tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre gün boyunca metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşebilir.

Lodosun sabah saatlerinde saatte 30 ila 60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi beklenirken nem oranının yüzde 70 ila 95 arasında seyredeceği bildirildi.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

AKOM'un haftalık hava durumu raporuna göre İstanbul'da yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek.

21 Kasım Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 13 ila 17 derece arasında olması öngörülüyor.

22 Kasım Pazar günü havanın parçalı ve az bulutlu olması, hafif yağış geçişleriyle birlikte metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

23 Kasım Pazartesi günü ise lodos fırtınasının yeniden etkili olacağı, akşam saatlerinde yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü sıcaklığın 11 ila 20 derece arasında değişmesi beklenirken metrekareye 5 ila 15 kilogram yağış düşebileceği belirtiliyor.

24 Kasım Salı gününden itibaren ise yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların salı günü 7 ila 12, çarşamba günü 5 ila 14, perşembe günü ise 7 ila 15 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.