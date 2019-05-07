Ramazan’da tatil yapmayı düşünenlere öneriler

Konya Mevlana Müzesinin gerek mimari yapısı, gerek türbesi görülmeye değer. Mevlana’nın söylediği sözler gönülleri fethetmeyi başarmış. “Ne olursan ol yine gel”, “Nasibinde varsa alırsın karıncadan bir ders, nasibinde yoksa bütün cihan önünde serilse sana ters.”, “Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisini bilir.”, “İyi ki geçiyorsun zaman ya acımın derinime işlediği bir anda donsaydın”, gibi sözleri ile insanların gönlünde taht kurmuştur. Dünya, Mevlana’nın bu sözleri ile İslam dininin ne kadar hoşgörülü olduğunu gördü. Mevlana, aşka ve hoşgörüye dayanan felsefesi ile tüm dünyayı etkiledi ve 2007 yılında UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak ilan edildi. Mevlana Müzesinin en ilgi çeken kısmı Kubbe-i Hadra ( Yeşil Kubbe ) dir. Müze içinde Mevlana türbesini, kullanılan büyük kazanları, tasavvuf müzik aletlerini, büyük zââtların türbelerini görmek mümkün. Manevi atmosferinizi güçlendirmek için özellikle Ramazan ayında ziyaret edilebilecek yerlerden başında gelir Mevlana Müzesi. Mevlana’nın Manevi Atmosferinde İftarınızı Yapın Mevlana Türbesi çevresinde harika restaurantlar bulmak mümkün. Konya yöresinin iftar menüsünde; yöresel bamya çorbası, mercimek çorbası ve domates çorbası var. Bu çorbalar arasında seçiminizi yapabilirsiniz. Benim tavsiyem bamya çorbasını mutlaka denemeniz, yanında sıcacık ramazan pidesi ile, tadına hayran kalacaksınız. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Adım adım iki günlük İzmir rehberi Medeniyetler köprüsü Ongözlü Köprü'ye ziyaretçi akını

Çorbanın ardından sizi meşhur Konya kuzu tandırı karşılayacak. Bu tandırı yerken çatal kullanılmıyor, elinizle rahatlıkla yiyebilirsiniz. Tandırın en önemli özelliği; odun ateşinde pişmesi, dokunduğunuzda hemen kemikten ayrılması ve ağızda hemen dağılması. Bulgur pilavı veya isteğe göre pirinç pilavıyla sunuluyor. Konya’ya gidip de bıçak arası ve etli ekmek yememek olur mu? Siz istemeden masanıza tadımlık olarak zaten gelecek. Salatalar gerçekten çok lezzetli. Köylüler tarafından yetiştirilen sebzeler taze bir şekilde kullanılmakta. Muhteşem lezzetli yemekler yenildikten sonra sıra Konya’nın meşhur tatlısı sac arası tatlısı var. Bu tatlıyı çay eşliğinde yemelisiniz. Şanlıurfa Şanlıurfa merkezinin güneybatısında yer alan, Balıklı Göl olarak adlandırılan Aynzeliha ve Halil-ür Rahman İslam âlemi tarafından kutsal kabul edilir. Hz İbrahim Peygamber’in büyük ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinir. Rivayete göre, tek yaratıcılı dini savunan İbrahim Peygamber, o devrin zalim hükümdarı Nemrut ve halkın taptığı putlarla mücadele etmeye başlar. Nemrut tarafından, günümüzde Urfa kalesinin bulunduğu tepeden mancınıkla ateşe atılır. Bu sırada Allah tarafından emir gelir “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol” emri verilir. Bu emir üzerine ateş suya, odunlar ise balığa dönüşür. Hz İbrahim, gül bahçesinin içine sağ olarak düşer ve düştüğü yer Halil-ür Rahman gölüne dönüşür. Rivayete göre Nemrut’un kızı Zeliha, İbrahim’e inandığı için kendisini İbrahim’in peşinden ateşe atar. Zeliha’nın düştüğü yer ise Aynzeliha Gölü olmuştur. Kutsal olan Balıklı Göl, her yıl binlerce ziyaretçi çekmekte. Balıklı Göl’de bulunan balıklara yem atıldığında bu muhteşem şöleni görmenizi isterim. Bu gölde bulunan balıklar çok büyük ve yenilmiyor. Bölge halkının belirttiğine göre bu balıklardan yiyen kişiler zehirlenmiştir. Manevi atmosferi ve çevresinde bulunan camileri ile Balıklı göl kutsal bir mekandır. Balıklı Göl, özellikle ramazan atmosferini çok iyi bir şekilde yansıtıyor ve manevi huzur ortamı sunuyor. Akşamları da olukça serin.