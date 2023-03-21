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Ramazan'ın ilk günü iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? Orucun ilk günü iftar yemekleri

21.03.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca Müslümanın sabırsızlıkla beklediği Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan'ın ilk iftarı için 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere, oruç tutan ve oruca devam edenlere nefis yemek menüsü hazırladık. Sağlığınız için uzun süren açlıktan sonra iftarda daha yavaş tüketmeye dikkat etmelisiniz. Peki Ramazan'ın ilk günü iftar menüsü nasıl olmalı? İşte ilk gün menüsü...

Ramazan'ın ilk günü iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? Orucun ilk günü iftar yemekleri

'İftara ne pişirsem?' diye soruyorsanız bu içeriğimiz tam da size göre! Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar akşam ezanında hurma, su veya zeytinle oruçlarını açacak... Biz de sizlere, iftar için menü fikri hazırladık. Bugün iftarda tarhana çorbası, Özbek pilavı, buğday salatası ve yalancı tavuk göğsü var. İşte 23 Mart ilk iftar menüsü...

TARHANA ÇORBASI

Tarhana çorbası kış aylarının vazgeçilmez çorbası olarak görülüyor. Şifa dağıtmasıyla bilinen tarhana çorbası soğuk günlerde içimizi ısıtıyor.

Dünyanın en kolay çorbası tarhana çorbası tarifi Dünyanın en kolay çorbası tarhana çorbası tarifi

TADINA DOYAMAYACAĞINIZ ÖZBEK PİLAVI

Özbek mutfağının lezzetleri oldukça seviliyor. Tereyağlı pirinç pilavını çok daha çeşitlendirerek hazırlayan Özbekler bu pilavı yemek davetlerinin vazgeçilmezi olarak görüyor.

Kaşık kaşık yediren Özbek pilavı tarifi! Tadına bayılacaksınız Kaşık kaşık yediren Özbek pilavı tarifi! Tadına bayılacaksınız

BUĞDAY SALATASI

Buğday salatası, sağlıklı ve lezzetli bir yemektir. Özellikle iftar sofraları için harika bir seçenektir. Bu tarifte, yulaf buğdayının yanı sıra taze yapraklar ve havuç kullanılmaktadır. Zeytinyağı ve limon suyu ile sos haline getirilerek servis edilir.

Buğday salatası nasıl yapılır? Buğday salatası nasıl yapılır?

MİDEYİ DOSTU YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

Ağızda dağılan nefis bir tatlı olan yalancı tavuk göğsünü tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Üzerini fındık, hindistan cevizi, tarçın gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Ağızda dağılan yalancı tavuk göğsü tatlısı tarifi! Ağızda dağılan yalancı tavuk göğsü tatlısı tarifi!


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