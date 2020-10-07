Ramo 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Son görevi Doğu'nun kafasına sıkmak" Ramo yeni bölümde neler olacak?

Vahap’ın, Cihangir ve Ramo’yu öldürme girişimi Ramo’nun eylemiyle boşa çıkmış ve bu girişim Vahap’ın kendi canına mal olmuştur. Çıkan çatışmada Ramo’nun, Doğu’nun hayatını kurtarması ise Cihangir’de Ramo’ya karşı yeni soru işaretleri oluşmasını sağlar. Sibel, yurtdışına kaçacakken Cihangir’in onu bulmak için başlattığı sürek avı, Sibel’in kendisi için hiç de güzel olmayacak bir karar vermesine neden olur. Diğer yandan, Ramo’nun Köksal’la çalıştığından şüphelenen Cihangir, ona öyle bir oyun oynar ki, Ramo’nun bu oyundan sağ çıkması neredeyse imkansızdır.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Ramo'nun 9 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ramo'nun yeni bölüm fragmanında heyecanlı sahneler dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Cihangir, Ramo'ya ölümcül bir tuzak kuruyor.



Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner'in ölümünden sonra Cihangir gelmeden Ramo, Sibel'i de alıp evden çıkmak istedi ancak Sibel bunu kabul etmedi. Ramo'yu gitmeye ikna edebilmek için başına bir silah dayayınca Ramo çaresiz Sibel'i almadan evden çıkmak zorunda kaldı. Sibel, kurtulmak için kendini omzundan vurdu. Hanlı ailesi, Taner'in ölümüyle büyük bir yıkım yaşarken Cihangir, oğlunun katilini peşine düştü. Tüm iş yaptığı adamları ve Ramo'yu evine getirtti.

Oğlunun katili bulunana kadar bütün işleri durdurma kararı alan Cihangir masada büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Görüşmenin sonunda herkes giderken Cihangir, odada özel olarak Ramo'yla konuşmak istedi. Ramo, ona helva ikram edip konuşmaya başlayan Cihangir'in asıl amacının ne olduğunu biliyordu. Nehir'in yardımıyla Cihangir'in evinden ayrılan Ramo, peşine takılan adamların hepsiyle tek başına mücadele ederek kurtuldu. Vahap, Ramo ve Yavuz'a, Taner'in yanına giderken çekilen görüntüleri gösterdi.