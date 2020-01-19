Ramo 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sibel ve Ramo düşman mı oluyor? 'İkimizden biri ölecek'

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 21 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Ramo’nun 2. bölümünde Ramo, can dostu Boz’u kurtarmış, Cengiz’i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz’la beraber eve dönüyor.
Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
Haberi çoktan almış olan aile üyeleri öfkelidir. Ramo’nun meclisin kararını hiçe sayıp, başına buyruk davranması, bütün ailenin yok edilme fermanının da imzalanmasıdır. Her ne kadar aile üyeleri ona sırt çevirmiş görünse de Fidan ve Fatoş, Ramo’nun yanında durur. Öte yandan Cengiz’in ölümü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düşer.
Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya gider. Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrultur ve babasının intikamını alacağını söyler. İkili hesaplaşır. Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle beraber Adana’da işler karışacak, Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir.
BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo 14 Ocak Salı akşamı heyecan dolu ilk bölümüyle Show TV'de ekrana geldi.
Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verdi. Çalıştıkları aileye karşı isyan etmek isteyen Ramo, ailesinin izni olmamasına rağmen harekete geçti.
Patronu Cengiz Yıldırım’ın mallarının çalınmasıyla, patronunun kızı Sibel’le birlikte İstanbul’a gitti. Ramo, malın asıl sahiplerine, kendi çaldığını itiraf ederek isyan ateşinin ilk fitilini yaktı. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel oldu. Ramo tüm zorluklara rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkadaşı Boz, Cengiz’in oğlu Neco’ya saldırdı. Boz’un yaptığı bu hata Ramo’nun tüm planlarını alt üst etti. Ramo, can dostunun yaptığı hata yüzünden, hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kaldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum