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Ramo 30. son bölüm final sahnesi! Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?

30.01.2021 02:47 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 30. son bölümüyle ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun son bölüm finalinde Ramo, Sibel'e düğün sürprizi yaptı. Ancak düğün sırasında Ramo, Cabbar'ın saldırıya uğramasıyla onun yanına gitmek zorunda kaldı. Düğüne ise Ramo'nun düşmanları saldırı düzenledi. Ramo ise döndüğünde Sibel'i karnından vurulmuş halde buldu. Peki Ramo'da Sibel ölecek mi? Sibel rolünü canlandıran Esra Bilgiç diziden ayrılacak mı? İşte Ramo son bölüm final sahnesi.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi, 29 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen 30. son bölümüyle nefes kesti. Ramo son bölümde Ramo ve Sibel normal insanlar gibi geçirdikleri günün ardından düğün mekanına gittiler. Sibel kendisinden habersiz hazırlanan düğün ile oldukça mutlu olsa da Ramo Cabbar'ın saldırıya uğraması sonucu onun yardımına gitmek zorunda kaldı.

RAMO'NUN BÜYÜK ACISI

Gizem'in Nehir'e korumaları haber vermesi ile Korkut'un adamları saldırıya geçti. Düğüne saldıranlara Serdengeçenler ve Ramo'un ailesi karşılık verdi.
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Cabbar'ın yanından düğüne geri dönen Ramo, Sibel'i karnından yaralanmış halde buldu.

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Sibel karakterinin son bölümde vurulması akıllarda soru işareti bıraktı. Ramo'da Esra Bilgiç'in canlandırdığı Sibel'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.
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RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Sibel’in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar.

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Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem’in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo’yu dehşete düşürür. Bütün bu karmaşanın içinde Ramo’nun Sibel’e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel’i oldukça mutlu edecektir.

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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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