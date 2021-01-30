Ramo 30. son bölüm final sahnesi! Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi, 29 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen 30. son bölümüyle nefes kesti. Ramo son bölümde Ramo ve Sibel normal insanlar gibi geçirdikleri günün ardından düğün mekanına gittiler. Sibel kendisinden habersiz hazırlanan düğün ile oldukça mutlu olsa da Ramo Cabbar'ın saldırıya uğraması sonucu onun yardımına gitmek zorunda kaldı.

RAMO'NUN BÜYÜK ACISI

Gizem'in Nehir'e korumaları haber vermesi ile Korkut'un adamları saldırıya geçti. Düğüne saldıranlara Serdengeçenler ve Ramo'un ailesi karşılık verdi.



Cabbar'ın yanından düğüne geri dönen Ramo, Sibel'i karnından yaralanmış halde buldu.

Sibel karakterinin son bölümde vurulması akıllarda soru işareti bıraktı. Ramo'da Esra Bilgiç'in canlandırdığı Sibel'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.



RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Sibel’in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar.