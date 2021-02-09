Ramo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel'in öldüğüne inanmayan Ramo ne yapacak?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 12 Ocak Cuma akşamı 32. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ramo dizisinin kadrosuna yeni bölümünden itibaren ünlü oyuncu Emre Kınay da dahil oluyor.

Sürpriz bir karakterle seyirci karşına çıkacak olan Emre Kınay'ın, Ramo'da dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan saldırıdan sonra Sibel, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Sibel'in yaşaması için acil kan bulunması gerekiyordu.

Aranan kanı bulmak için yalnızca 2 saati olan Ramo büyük bir çaba gösterirken, Mazhar'dan aldığı bir bilgiyle başka bir zor durumun içine düştü. Sibel için aranan kanın Nehir'de olduğu ortaya çıktı. Nehir'in ise Sibel'e kan vermek için Ramo'ya tek bir şartı vardı; kanına karşılık Ramo'nun kendi canını vermesi.



Nehir ile anlaşma yapan Ramo, düğün gününde olanların sorumlusunu bulmak için harekete geçti. Saldırıyı Korkut'un yaptığını öğrendikten sonra, Mazhar'dan tüm masayı toplamasını istedi. Toplantıda Ramo, Korkut'tan hesap sorarken, Korkut'un da elinde Ramo'ya karşı kullanabileceği büyük bir kozu vardı. Korkut, Taner'i öldürenin Ramo olduğunu söyleyerek büyük bir bomba patlattı.