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Ramo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel'in öldüğüne inanmayan Ramo ne yapacak?

09.02.2021 00:18 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 32. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sibel'in öldüğüne inanmayan Ramo'nun öfkeli hali dikkat çekerken, yapacağı hamleler heyecanla bekleniyor. Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Ramo'ya yeni bölümden itibaren ünlü oyuncu Emre Kınay da sürpriz bir karakterle katılıyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 12 Ocak Cuma akşamı 32. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ramo dizisinin kadrosuna yeni bölümünden itibaren ünlü oyuncu Emre Kınay da dahil oluyor.

Emre Kınay (1)

Sürpriz bir karakterle seyirci karşına çıkacak olan Emre Kınay'ın, Ramo'da dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Ramo (4)

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan saldırıdan sonra Sibel, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Sibel'in yaşaması için acil kan bulunması gerekiyordu.

Ramo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo 31. bölümde Ramo'dan Sibel'e veda sahnesiRamo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo 31. bölümde Ramo'dan Sibel'e veda sahnesi

Aranan kanı bulmak için yalnızca 2 saati olan Ramo büyük bir çaba gösterirken, Mazhar'dan aldığı bir bilgiyle başka bir zor durumun içine düştü. Sibel için aranan kanın Nehir'de olduğu ortaya çıktı. Nehir'in ise Sibel'e kan vermek için Ramo'ya tek bir şartı vardı; kanına karşılık Ramo'nun kendi canını vermesi.

Ramo (2)
Nehir ile anlaşma yapan Ramo, düğün gününde olanların sorumlusunu bulmak için harekete geçti. Saldırıyı Korkut'un yaptığını öğrendikten sonra, Mazhar'dan tüm masayı toplamasını istedi. Toplantıda Ramo, Korkut'tan hesap sorarken, Korkut'un da elinde Ramo'ya karşı kullanabileceği büyük bir kozu vardı. Korkut, Taner'i öldürenin Ramo olduğunu söyleyerek büyük bir bomba patlattı.

Ramo (1)

Mazhar artık Ramo'ya karşı büyük bir öfke duyuyordu. Ramo, Nehir'e verdiği sözü tutarak canını vermek için karşısına çıktı ancak Nehir, tetiği çekemedi. Yaralı halde hastanede yatan Sibel'e ise tuzak kuruldu. Hemşire ve hasta bakıcı kılığında odaya giren iki kişi, Sibel'i bayılttıktan sonra odaya bomba yerleştirdi. Patlama sonrasında sevdiği kadını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ramo, izleyicileri de derinden etkilemeyi başardı. Tüm bu yaşananlara kimin sebep olduğu ve bundan sonra Ramo'nun neler yapacağı merak uyandırdı.

Ramo (5)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

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