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Ramo 35. son bölüm final sahnesi! Ramo'da Mazhar ve Şerif büyük patronlar arasında! "Sistemde 3 büyük patron var"

06.03.2021 01:27 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 35. son bölümüyle nefesleri kesti. Ramo son bölüm final sahnesinde 3 büyük patron arasına seçilen Mazhar aynı zamanda Şerif'in de 3 büyük patrondan birisi olduğunu Ramo'ya söyledi. Ramo, Mazhar'ın da buna hak kazandığını duydu. Ramo durum karşısında şaşkınlığını gizleyemezken durumu bilmediğini ifade etti. Ramo son sahnede ise "Haydi işimize bakalım" sözleriyle patronlara mesajını verdi.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 5 Mart Cuma akşamı 35. bölümüyle ekrana geldi. Ramo'nun son bölümde otelden çıkan Şerif'in yolunu kesen Ramo, Doğu ile birlikte Şerif'i almayı başardı. Şerif'in adamlarını indiren Ramo operasyonu başarıyla tamamladı.

Ramo (1)

Şerif'i yakalayıp Kudret'in önüne getiren Ramo burada hiç bilmediği gerçekleri öğrendi. Sistemde 3 büyük patron olduğunu öğrenen Ramo, Mazhar'ın da buna hak kazandığını duydu.

Ramo (5)

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür.

Ramo (8)

Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

Ramo (2)
Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir?

Ramo (3)

Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

Ramo (4)

Ramo, bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

Ramo (6)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (7)

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Show TV Ramo dizisi Murat Yıldırım
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