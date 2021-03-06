Ramo 35. son bölüm final sahnesi! Ramo'da Mazhar ve Şerif büyük patronlar arasında! "Sistemde 3 büyük patron var"

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 5 Mart Cuma akşamı 35. bölümüyle ekrana geldi. Ramo'nun son bölümde otelden çıkan Şerif'in yolunu kesen Ramo, Doğu ile birlikte Şerif'i almayı başardı. Şerif'in adamlarını indiren Ramo operasyonu başarıyla tamamladı.

Şerif'i yakalayıp Kudret'in önüne getiren Ramo burada hiç bilmediği gerçekleri öğrendi. Sistemde 3 büyük patron olduğunu öğrenen Ramo, Mazhar'ın da buna hak kazandığını duydu.

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür.

Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.



Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir?

Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.