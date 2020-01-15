MAGAZİN
  4. Ramo dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel, Ramo'ya silah çekiyor: "Babamı ve kardeşimi öldürdün"

Ramo dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel, Ramo'ya silah çekiyor: "Babamı ve kardeşimi öldürdün"

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2020 01:46 | Son Güncelleme

Show TV'da Salı akşamı ekran yolculuğuna başlayan Ramo dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Murat Yıldırım, Yiğit Özşener, İlker Aksum ve Esra Bilgiç'in başrollerde oynadığı Ramo'nun 2. bölüm fragmanında, babasının öldüğünü söyleyen Sibel'in gözyaşları içinde Ramo’ya silah doğrulttuğu anlar dikkat çekiyor. Ramo’nun ailesine gönderilen bomba büyük bir panik yaratıyor. Yaşanan patlama sonrası Ramo’nun neler yapacağı ise merakla bekleniyor. İşte Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

Ramo dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel, Ramo'ya silah çekiyor: "Babamı ve kardeşimi öldürdün"

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 21 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Adana'da bir mahallenin lideri olan Ramo, patronu Cengin'in oğlunu döven arkadaşı Neco'yu korumak için kaderini değiştirecek bir hamle yaptı. Cengiz, gözleri önünde Ramo’nun Boz’u öldürmesini istedi. Final sahnesinde Ramo, Boz yerine patronu Cengiz Yıldırım ve Halef’i vurarak izleyenleri şok etti.

ramo-dizis

Ramo dizisinde, Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor. Ramo, 21 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Ramo (3)4

RAMO 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 14 Ocak Salı akşamı heyecan dolu ilk bölümüyle Show TV'de ekrana geldi.

Ramo ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Ramo'ya damga vuran 1. bölüm final sahnesiRamo ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Ramo'ya damga vuran 1. bölüm final sahnesi

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verdi. Çalıştıkları aileye karşı isyan etmek isteyen Ramo, ailesinin izni olmamasına rağmen harekete geçti.

Ramo (5)4

Patronu Cengiz Yıldırım’ın mallarının çalınmasıyla, patronunun kızı Sibel’le birlikte İstanbul’a gitti. Ramo, malın asıl sahiplerine, kendi çaldığını itiraf ederek isyan ateşinin ilk fitilini yaktı. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel oldu. Ramo tüm zorluklara rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkadaşı Boz, Cengiz’in oğlu Neco’ya saldırdı. Boz’un yaptığı bu hata Ramo’nun tüm planlarını alt üst etti. Ramo, can dostunun yaptığı hata yüzünden, hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kaldı.

Ramo (1)4

RAMO DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE?

RAMO - MURAT YILDIRIM

Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli, fedakar bir adam. Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir. Bu sırada aşka da sürüklenecektir.

Ramo (1)

SİBEL - ESRA BİLGİÇ

Yeraltı dünyasının patronu Cengiz’in (Kerem Atabeyoğlu) kızı. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur ve güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost, kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır: Aşk mı, nefret mi?

ramo222

HASAN - İLKER AKSUM

Ramo’nun ağabeyi. Saf, temiz, deli dolu bir adam. Hırslarından arınmış, eşiyle ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen biri. Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan.

ramoo33

YAVUZ - YİĞİT ÖZŞENER

İstanbul’daki babaların babası Cihangir Bey’in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam. Adana’daki rekabet ortamı kızışıp sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana’ya gönderilir. Ramo’yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır.

ramoo44

BOZ - GÖRKEM SEVİNDİK

Ramo’nun mahalleden en yakın arkadaşı, sırdaşı, yoldaşı… Çocukken başına gelen bir felaket yüzünden anasız babasız kalır. Ona Ramo’nun ailesi sahip çıkar. Bu yüzden kardeş gibi büyürler. Bileği kadar kuvvetli olan öfkesi, herkesin kaderini değiştirecek bir yumruk atmasına sebep olur. Ve atılan o yumruk, yıllar önce olduğu gibi yine en çok kendisini yaralar!

ramo55

FİDAN - İDİL FIRAT

Ramo’nun halası. Sözü geçen, hakkaniyetli, akıllı ve bir o kadar da renkli, eğlenceli bir kadın. İnanılmaz sezgileri ve zekasıyla, aile arasındaki dengeyi en iyi sağlayan kişi. Ramo’yla sarsılmaz bir bağ vardır aralarında. Öyle ki konuşmadan anlaşırlar. Anlaşamadığı tek mesele ise aşktır. Geçmişinde nice gönül işleri olan Fidan’ın bu meselede diyeceği çok şey vardır… ve yaşayacağı!

ramo666


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesiRamo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi
Babil dizisi 1. bölümden 3. fragman yayınlandı! Halit Ergenç ve Aslı Enver'in dizisi Babil ne zaman başlıyor? Babil dizisi 1. bölümden 3. fragman yayınlandı! Halit Ergenç ve Aslı Enver'in dizisi Babil ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramo dizisi, Murat yıldırım, esra bilgiç, ilker aksum, Yiğit Özşener, ramo nerede çekiliyor, ramo 1. bölüm izle, ramo fragman, ramo reyting, ramo 2. bölüm fragmanı,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Atatürk rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti ama...

Atatürk rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti ama...

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İpek ile Ateş Hekimoğlu aşkı mı başlıyor?

Hekimoğlu dizisinde aşk sürprizi!

Ramo ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Ramo'ya damga vuran 1. bölüm final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Babil dizisi 1. bölümden 3. fragman yayınlandı! Halit Ergenç ve Aslı Enver'in dizisi Babil ne zaman başlıyor?

Babil dizisi 1. bölümden 3. fragman yayınlandı! Halit Ergenç ve Aslı Enver'in dizisi Babil ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Oktay Kaynarca'dan EDHO yeni bölüm açıklaması

Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması!

Vuslat dizisinde flaş ayrılık! Hangi oyunu veda ediyor?

Vuslat dizisinde flaş ayrılık! Hangi oyunu veda ediyor?

Ramo dizisi nerede çekiliyor? Adana Taşkapı Mahallesi neresi? İşte Ramo'nun çekildiği yerler

Ramo dizisi nerede çekiliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.