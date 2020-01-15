Ramo dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel, Ramo'ya silah çekiyor: "Babamı ve kardeşimi öldürdün"

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verdi. Çalıştıkları aileye karşı isyan etmek isteyen Ramo, ailesinin izni olmamasına rağmen harekete geçti.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 21 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Adana'da bir mahallenin lideri olan Ramo, patronu Cengin'in oğlunu döven arkadaşı Neco'yu korumak için kaderini değiştirecek bir hamle yaptı. Cengiz, gözleri önünde Ramo’nun Boz’u öldürmesini istedi. Final sahnesinde Ramo, Boz yerine patronu Cengiz Yıldırım ve Halef’i vurarak izleyenleri şok etti.

Patronu Cengiz Yıldırım’ın mallarının çalınmasıyla, patronunun kızı Sibel’le birlikte İstanbul’a gitti. Ramo, malın asıl sahiplerine, kendi çaldığını itiraf ederek isyan ateşinin ilk fitilini yaktı. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel oldu. Ramo tüm zorluklara rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkadaşı Boz, Cengiz’in oğlu Neco’ya saldırdı. Boz’un yaptığı bu hata Ramo’nun tüm planlarını alt üst etti. Ramo, can dostunun yaptığı hata yüzünden, hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kaldı.

RAMO DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE?

RAMO - MURAT YILDIRIM

Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli, fedakar bir adam. Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir. Bu sırada aşka da sürüklenecektir.

SİBEL - ESRA BİLGİÇ

Yeraltı dünyasının patronu Cengiz’in (Kerem Atabeyoğlu) kızı. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur ve güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost, kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır: Aşk mı, nefret mi?