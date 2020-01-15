Ramo dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel, Ramo'ya silah çekiyor: "Babamı ve kardeşimi öldürdün"

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 21 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Adana'da bir mahallenin lideri olan Ramo, patronu Cengin'in oğlunu döven arkadaşı Neco'yu korumak için kaderini değiştirecek bir hamle yaptı. Cengiz, gözleri önünde Ramo’nun Boz’u öldürmesini istedi. Final sahnesinde Ramo, Boz yerine patronu Cengiz Yıldırım ve Halef’i vurarak izleyenleri şok etti.
Ramo dizisinde, Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor. Ramo, 21 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
Ramo 14 Ocak Salı akşamı heyecan dolu ilk bölümüyle Show TV'de ekrana geldi.
Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verdi. Çalıştıkları aileye karşı isyan etmek isteyen Ramo, ailesinin izni olmamasına rağmen harekete geçti.
Patronu Cengiz Yıldırım’ın mallarının çalınmasıyla, patronunun kızı Sibel’le birlikte İstanbul’a gitti. Ramo, malın asıl sahiplerine, kendi çaldığını itiraf ederek isyan ateşinin ilk fitilini yaktı. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel oldu. Ramo tüm zorluklara rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkadaşı Boz, Cengiz’in oğlu Neco’ya saldırdı. Boz’un yaptığı bu hata Ramo’nun tüm planlarını alt üst etti. Ramo, can dostunun yaptığı hata yüzünden, hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kaldı.
Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli, fedakar bir adam. Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir. Bu sırada aşka da sürüklenecektir.
Yeraltı dünyasının patronu Cengiz’in (Kerem Atabeyoğlu) kızı. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur ve güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost, kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır: Aşk mı, nefret mi?
Ramo’nun ağabeyi. Saf, temiz, deli dolu bir adam. Hırslarından arınmış, eşiyle ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen biri. Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan.
İstanbul’daki babaların babası Cihangir Bey’in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam. Adana’daki rekabet ortamı kızışıp sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana’ya gönderilir. Ramo’yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır.
Ramo’nun mahalleden en yakın arkadaşı, sırdaşı, yoldaşı… Çocukken başına gelen bir felaket yüzünden anasız babasız kalır. Ona Ramo’nun ailesi sahip çıkar. Bu yüzden kardeş gibi büyürler. Bileği kadar kuvvetli olan öfkesi, herkesin kaderini değiştirecek bir yumruk atmasına sebep olur. Ve atılan o yumruk, yıllar önce olduğu gibi yine en çok kendisini yaralar!
Ramo’nun halası. Sözü geçen, hakkaniyetli, akıllı ve bir o kadar da renkli, eğlenceli bir kadın. İnanılmaz sezgileri ve zekasıyla, aile arasındaki dengeyi en iyi sağlayan kişi. Ramo’yla sarsılmaz bir bağ vardır aralarında. Öyle ki konuşmadan anlaşırlar. Anlaşamadığı tek mesele ise aşktır. Geçmişinde nice gönül işleri olan Fidan’ın bu meselede diyeceği çok şey vardır… ve yaşayacağı!
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