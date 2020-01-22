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  4. Ramo dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'nun geçmişindeki sır: Sen isyancı Abdurrahman'ın oğlusun!

Ramo dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'nun geçmişindeki sır: Sen isyancı Abdurrahman'ın oğlusun!

DİZİ HABERLERİ  | 22.01.2020 01:25 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni dizisi Ramo 2. bölümüyle ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun son bölümünde, Cengiz'in öldürülmesiyle Adana'da ortalık karıştı. Ramo'nun merakla beklenen 3. bölümünden çarpıcı bir fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Ramo'nun geçmişiyle ilgili sır ortaya çıkıyor. Ramo, "Demek sen isyancı Abdurrahman'ın oğlusun" sözleri karşısında donup kalıyor. Diğer yandan ise Ramo'nun Boz'a silah çektiği sahne dikkatleri çekiyor. İşte Ramo 3. bölüm fragman

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 28 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde, aile üyeleri her yerde Ramo’yu ararken, Ramo’nun sözleri üzerine alınan karar merakla bekleniyor.

Neco ve Boz’un bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ramo ise Boz’un başına silah dayıyor.

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Yeni bölüm fragmanında Sibel ise Ramo’yu katil olmakla suçluyor. “Kader konuşunca insan susar!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Cihangir Bey’in barış isteği dikkat çekiyor.

Ramo (3)

Ramo, 28 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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RAMO 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, 21 Ocak Salı akşamı heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana geldi. Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle birlikte Adana’da işler karıştı. Gözünü karartıp Cengiz’i vuran ve can dostu Boz’u kurtaran Ramo, Boz’la beraber eve döndü. Meclis’in kararını hiçe sayan Ramo’nun haberini alan aile üyeleri ise çok öfkeliydi. Öte yandan Cengiz’in ölümünü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düştü. Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya mahalleye gitti. Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrulttu ve babasının intikamını alacağını söyledi. Fakat bu sırada kardeşi Neco’nun yaşadığını öğrendi. Halef, Sibel ve Neco’nun mahallede olduğunu bilmeden, yerleştirdiği bombayla karşı atağa geçti. Hasan, Sibel’in uyarısıyla bombayı bulup, mahalleden uzaklaştırdı. Ramo, Yavuz’a malları verip, Cihangir’le görüşmek istediğini söylerken aniden Yavuz’un adamlarının beklenmedik hamlesiyle karşılaştı. Adamların Ramo’yu, boynuna geçirdikleri iple boğmaya çalıştıkları final sahnesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Ramo (4)

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (2)


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