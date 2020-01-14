Ramo dizisi nerede çekiliyor? Adana Taşkapı Mahallesi neresi? İşte Ramo'nun çekildiği yerler

Adana’nın kalbi olarak gösterilen Taşkapı Mahallesi’nde yaşayan belalı bir çetenin maceralarının anlatıldığı Ramo dizisi Adana’da çekiliyor. Show TV’de yayınlanan Çukur dizisi gibi Ramo dizisinde de Taşkapı Mahallesi’nin hayali bir mahalle olduğu ve bu önlemle tepkilerin önüne geçildiği belirtiliyor. Taşkapı Mahallesi olarak isimlendirilen mahallenin Adana’da gerçekte var olmadığı dizi için bu ismin kullanıldığı biliniyor.



Dizinin fragmanında görünen Taşkapı mahallesi ise Adana’da yer almıyor. Dizinin senaristinin çekildiği mahalleye verdiği isim Taşkapı. Dizide Taşkapı mahallesi olarak geçen yerler Seyhan ilçesi sınırlarında yer alan Hürriyet mahallesi. Ramo dizisinin Adana’nın çeşitli ilçelerinde ve mahallerinde devam edecek.

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir… Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.



