Ramo dizisinde Emre Kınay sürprizi! Ramo 32. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisinin 12 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden sürpriz bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Ramo dizisinin kadrosuna yeni bölümünden itibaren ünlü oyuncu Emre Kınay da dahil oluyor.

Sürpriz bir karakterle seyirci karşına çıkacak olan Emre Kınay'ın, Ramo'da dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.



