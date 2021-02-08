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Ramo dizisinde Emre Kınay sürprizi! Ramo 32. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

08.02.2021 01:20 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 32. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolerde oynadığı Ramo'ya ünlü oyuncu Emre Kınay da katıldı. Emre Kınay'ın canlandırdığı karakterin sözleri Ramo'nun kafasını karıştırdı. Diğer yandan ise Ramo'nun "Sibel yaşıyor" sözleri dikkat çekti.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisinin 12 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden sürpriz bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Ramo dizisinin kadrosuna yeni bölümünden itibaren ünlü oyuncu Emre Kınay da dahil oluyor.

Emre Kınay (1)

Sürpriz bir karakterle seyirci karşına çıkacak olan Emre Kınay'ın, Ramo'da dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Ramo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo 31. bölümde Ramo'dan Sibel'e veda sahnesiRamo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo 31. bölümde Ramo'dan Sibel'e veda sahnesi

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.


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