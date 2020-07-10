Ramo dizisinde flaş veda! Ekin Türkmen neden ayrıldı?

Show TV’de yayınlandığı ilk sezon beğeni toplayan ama reytinglerde beklentilerin altında kalan Ramo dizisi, bambaşka bir yapıma dönüştü. Dizinin ikinci sezonu için yakında çekimler başlayacak.

Ağustos ayında çekimlerin başlayacağı dizinin hikayesi artık Adana’da değil İstanbul’da sürecek. Dizinin 2. sezonu öncesinde hikayede büyük bir değişim yaşandı.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Yiğit Özşener gibi isimlerin yer aldığı Ramo'ya 10. bölümde katılan güzel oyuncu Ekin Türkmen, senaryo değişikliğinden dolayı diziden ayrıldı.

Görkem Sevindik, Hakan Salınmış, Cemre Baysel, İdil Fırat, İlhan Şen gibi isimlerin de diziden ayrıldıkları sosyal medyada ifade ediliyor.

