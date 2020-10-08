Ramo dizisine Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz konuk! Ramo 15. yeni bölümde neler olacak?

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo dizisi 9 Ekim Cuma akşamı 15. bölümüyle ekrana gelecek. Ramo'nun yeni bölümünde ise Atakan Çelik sürpriz bir rolle konuk olacak.

Ramo'nun Köksal’la çalıştığından şüphelenen Cihangir, ona öyle bir oyun oynar ki, Ramo’nun bu oyundan sağ çıkması neredeyse imkansızdır. Cihangir aynı zamanda Sibel'in de peşindedir ve bu sürek avı Sibel'e sonuçları iyi olmayacak bir karar aldırtmak üzeredir.

RAMO 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vahap’ın, Cihangir ve Ramo’yu öldürme girişimi Ramo’nun eylemiyle boşa çıkmış ve bu girişim Vahap’ın kendi canına mal olmuştur. Çıkan çatışmada Ramo’nun, Doğu’nun hayatını kurtarması ise Cihangir’de Ramo’ya karşı yeni soru işaretleri oluşmasını sağlar. Sibel, yurtdışına kaçacakken Cihangir’in onu bulmak için başlattığı sürek avı, Sibel’in kendisi için hiç de güzel olmayacak bir karar vermesine neden olur.



Diğer yandan, Ramo’nun Köksal’la çalıştığından şüphelenen Cihangir, ona öyle bir oyun oynar ki, Ramo’nun bu oyundan sağ çıkması neredeyse imkansızdır.



