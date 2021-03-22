Ramo dizisine flaş transfer! Hülya Gülşen Ramo'da hangi rolde oynayacak?

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo, aksiyon dolu serüvenine hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna dönem dönem yeni isimleri hail eden iddialı yapım, bu kez usta oyuncu Hülya Gülşen ile anlaştı.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo, güçlü kadrosuna usta oyuncu ile devam edecek. Hülya Gülşen, yeni katılacağı dizide, görme engeli olan profesör Tezer Bilen'e hayat verecek. Fizik profesörünü canlandıracak olan Gülşen'in hangi bölümle ekrana geleceği ise netlik kazanmadı.

HÜLYA GÜLŞEN KİMDİR?

14 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Hülya Gülşen, Ankara Devlet Konservatuarı'na, özel bir sınavla 14 yaşında girdi. Tiyatro serüveni resmi olarak 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na girmesiyle başlayan ünlü oyuncu, konservatuvarda okurken aynı zamanda dışarıdan liseyi de bitirdi.1984 yılında bitirdiği Ankara Devlet Konservatuarından sonra Devlet Tiyatrolarına katıldı. Oyunculuğun yanı sıraseslendirmen ve oyuncu koçluğu gibi faaliyetlerde de bulunan Hülya Gülşen, Hadi İnşallah, Çalıkuşu, Unutursam Fısılda, Asla Vazgeçmem gibi önemli yapımlarda yer aldı.



