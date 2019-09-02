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Rap furyasına Sertap Erener de katıldı!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 02.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Sertap Erener, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Müzik hayatının 27. yılını kutlayan ünlü sanatçı, ilk albümünü çıkarttığı dönemde yaşadığı sağlık sorununu anlattı. Erener, daha sonra yeniden düzenlediği “Sakin ol” parçasının rap versiyonunu ilk kez sevenleriyle paylaştı.

Rap furyasına Sertap Erener de katıldı!

Bu yıl müzik hayatının 27. yılını kutlayan Sertab Erener, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Elektrik ve akustik bölümlerden oluşan konserde sanatçı, müzik hayatı boyunca sevilen şarkılarını bazen akustik olarak seyircilerin alkışları eşliğinde bazen de dans ederek söyledi.

Televizyon geçmişine dair arşivindeki çeşitli videoları da konser boyunca ekranlardan izleterek hayranlarına gösteren Sertab Erener, konservatuvar döneminde çıktığı ilk televizyon programını, hazırladığı birçok reklam müziğini seyircilerin beğenisine sundu.

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Erener, sahnede yaptığı konuşmada, hazırladığı reklam müzikleri sayesinde uzun yıllar stüdyo konusunda iyi tecrübe kazandığını belirterek, "Şarkı söylemede hızlı oldum. Çünkü zaman paraydı. Beni çok seviyorlardı. Çünkü ben stüdyoda parçayı hızlıca söyleyip çıkıyordum. Kimseye de çok fazla para kaybettirmedim. Bu sayede Sezen'i (Aksu) tanıdım. Hatta Sezen'e vokal yaptığım yıllardır." dedi.

Sanatçı, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve ABD'de gerçekleştirilen ameliyatla kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

'ÖNEMLİ OLAN YENİDEN AYAĞA KALKMAK'

Erener, ilk albümünün fotoğraf çekimine de hastalığının tedavisi sırasında hastaneden çıkarak gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Albüm bitemiyordu. Ben hastaneydim çünkü. Sezen Aksu 'Çıkacaksın, geleceksin ve biz bu albümü bitireceğiz. Yoksa bu albüm çıkmayacak.' dedi. Bu sözler bana öyle bir motivasyon oldu ki, bazen insanlara gerçekten bir tokat gerekiyor. Ben o cümleyi, ayağa kalkmak olarak algıladım. Yıkılmak olarak değil. Benim yapımda da var. Biraz savaşçıyımdır. Sonra ben hastaneden çıkarak çekime geldim. Ayakta duramıyordum. Arkadan birileri beni tutuyordu. Çünkü 2 aydır yatıyordum. Hiç kıyafetim yoktu ki insanlar fotoğraf çekimlerinde heyecanlanırlar, hazırlanırlar. Çekimde giydiğim kıyafetlerin hepsi Sezen'indi. Çok zorlu bir dönemdi. Hayatta birçok zorluk yaşanıyor ama önemli olan o zorluklardan sonra yeniden küllerinden doğup, ayağa kalkmak ve ders almaktır."

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'BEN OLAN HER ŞEY KONUSUNDA BENİ ÖZGÜR BIRAKTILAR'

Konuşmasında ailesinden de bahseden ünlü sanatçı, "Rahmetli babam avukattı. Çok hak ve hukukla büyüdüm. Annem de bir sanatçıydı. Resim yapardı. Babama aşık olunca okulunu bırakmış, fakat çok da pişmandır. Beni inandığım, bildiğim ve ben olan her şey konusunda beni özgür bıraktılar." diye konuştu.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, aralarında "Yalnızlık Senfonisi", "Belki de Dönerim", "İstanbul", "Vur Yüreğim", "Everyway That I Can"in bulunduğu birçok şarkı seslendiren sanatçı, 2,5 saat performans sergiledi.

RAP FURYASINA SERTAB ERENER DE KATILDI

Sertab Erener’in “Sakin ol” parçası da rap olarak yeniden düzenlendi ve ilk kez rap versiyonunu hayranlarıyla paylaştı. Konserde ayrıca Erener'in vokalliğini üstlenen Zeynep Doruk da geçen ay çıkardığı "Unutmasınlar" adlı ilk albümünden bir eser söyledi.

'SERTAB'IN MÜZİKALİ' BAŞLIYOR!

Sertab Erener, Broadway’den Tony ödüllü Ken Billington‘ın ışık tasarımı ve yeni şarkıları, Beyhan Murphy imzalı koreografiler ile “Sertab’ın Müzikali”nde hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda 90’lar ve 2000’ler temaları ile iki bölüm halinde izleyicisine kucak açan Sertab’ın Müzikali; yepyeni haliyle 11 Eylül’den itibaren sezon boyunca sevenleriyle buluşacak.

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