MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rap şarkıcısı Murda gözaltına alınıp bırakıldı

Rap şarkıcısı Murda gözaltına alınıp bırakıldı

18.10.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rap şarkıcısı Murda gözaltına alınıp bırakıldı

Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi. Önder Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"BEN İYİYİM, TATSIZ BİR GECE YAŞANDI"

Serbest bırakıldıktan sonra Instagram hesabından bir video yayınlayan Murda, "Ben iyiyim, tatsız bir gece yaşadık dün gece. Her şeye rağmen iyiyiz. Konserim için bilet alan herkesten çok özür diliyorum. Telafisini nasıl yapacağımıza bakıyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı dekoltesinin kurbanı olduİddialı dekoltesinin kurbanı oldu
PARTNERÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem olduÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem oldu
Sade ve cesur tarzıyla olay olduSade ve cesur tarzıyla olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

MİT dizisinde bomba gelişme! Efsane isim geri dönüyor

MİT dizisinde bomba gelişme! Efsane isim geri dönüyor

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.