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Rapçi Batt'ın yeni şarkısı 'Kanca' dikkat çekti

17.06.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetenekli söz yazarı ve vokal Batt, Rap müziğine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Biraz deneysel biraz eğlenceli bir iş çıkaran Batt, şarkının alt yapı ve sözleri ile fark yaratmaya hazır.

Rapçi Batt'ın yeni şarkısı 'Kanca' dikkat çekti

Rapçi Batt'ın yeni şarkısı Kanca gündemde... Batt (Batuhan Taşarası) profesyonel müzik kariyerine 2019 yılında başladı. Profesyonel kariyeri öncesinde rap camiasında birçok ünlü isimle çalışma fırsatı yakalayarak kendini geliştirdi.

Uzun bir aradan sonra tekrar üretime geçen Batt birçok sanatçıyla söz yazarı ve besteci olarak çalışıyor.

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Yeni parçası Kanca'da da biraz deneysel biraz da eğlenceli soundları benimseyerek şarkının sözleri ile underground dünyanın mesajlarını veriyor.

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