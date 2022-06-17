Rapçi Batt'ın yeni şarkısı 'Kanca' dikkat çekti

Rapçi Batt'ın yeni şarkısı Kanca gündemde... Batt (Batuhan Taşarası) profesyonel müzik kariyerine 2019 yılında başladı. Profesyonel kariyeri öncesinde rap camiasında birçok ünlü isimle çalışma fırsatı yakalayarak kendini geliştirdi.

Uzun bir aradan sonra tekrar üretime geçen Batt birçok sanatçıyla söz yazarı ve besteci olarak çalışıyor.

Yeni parçası Kanca'da da biraz deneysel biraz da eğlenceli soundları benimseyerek şarkının sözleri ile underground dünyanın mesajlarını veriyor.

