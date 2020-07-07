Rapçi Cardi B'den Hürrem ve Nurbanu Sultan kıyaslaması

Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B’nin geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı video ile Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediği ortaya çıkmıştı. Bu durumu fırsat bilen Türk takipçileri ise; “Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı” diyerek sanatçıyı bir anda trendler listesine oturttu. Popüler sanatçının tarihi-aksiyon türünde çekilen Muhteşem Yüzyıl dizisine olan ilgisi her geçen gün artıyor. Harem entrikalarının büyüsüne kapılan Cardi B, dizide yaşanılan gelişmelere göre Twitter hesabından yorumlarını yapmayı ihmal etmiyor.

“HÜRREM SULTAN TAKIMI”

Türkiye’de reyting rekorları kıran ve birçok ülkede yayınlanan Muhteşem Yüzyıl rüzgarı Cardi B’yi de etkisi altına aldı. Twitter hesabından Muhteşem Yüzyıl dizisine dair yorumlarını yapan rapçi Cardi B aynı zamanda takipçilerinden gelen yazılara da cevap veriyor. Dizide rol alan tüm karakterler hakkında samimi bir şekilde yorum yapan Cardi B, Hürrem Sultan takımında olduğunu takipçilerine açıkladı.

Sosyal medya hesabından “Senden nefret ediyorum Nurbanu” yazarak dikkatleri üzerine çeken Cardi B, “Nurbanu benim sultanım. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli bir figür” yazısına da cevap vermeyi atlamadı. Cardi B tarafını seçerek “Kusura bakma tatlım, bu Hürrem!” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA ÖLDÜĞÜNDE GERÇEKTEN ÜZÜLDÜM”

Hürrem Sultan’a olan hayranlığını belli eden Cardi B, “Mustafa (Şehzade) öldüğünde ağladın mı?” sorusuna yanıt verdi. Cardi B bu soruya, “Ben Hürrem’in takımında yer alıyorum ama Mustafa öldüğünde gerçekten çok üzüldüm” şeklinde yanıt verdi.



