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Rapçi Murda'nun yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı!

25.11.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan, geçtiğimiz Ekim ayında havalimanında gözaltına alınmıştı. Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Murda daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. ancak hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Hollanda'da yaşayan Murda hakkındaki davada, savunmasını yaptığı ve yurt dışı yasağının kaldırıldığı ortaya çıktı.

Rapçi Murda'nun yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı!

Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Murda, geçtiğimiz Ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan Önder Doğan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan dava açılmıştı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede, şarkıcının "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. İddianamede, Önder Doğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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SAVUNMASINI YAPTI, YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Önder Doğan'ın geçtiğimiz günlerde duruşmaya çıkarak savunmasını yaptığı öğrenildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Önder Doğan'ın savunmasında suçlamaları reddettiği ve talebi üzerine hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verildiği ortaya çıktı. Doğan hakkındaki dava ileri bir tarihe ertelendi.

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