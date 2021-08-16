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Rapçi Şanışer'den Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim

16.08.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap camiasında "Şanışer" olarak tanınan müzisyen ve söz yazarı Sarp Palaur, Mustafa Kemal Atatürk hakkında sosyal medyada gündem olan bir paylaşımda bulundu. 10 yıl önce Atatürk'ün yaptıklarını küçümsediğini söyleyen ünlü rapçi, "Bütün samimiyetimle çok özür dilerim. Ne büyük adammışsın Atam sen" açıklamasını yaptı.

Rapçi Şanışer'den Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim

Müzisyen, rapçi, söz yazarı ve 'Şanışer' olarak bilinen Sarp Palaur, Sarp Palaur, bu kez sosyal medyadaki bir paylaşımıyla ses getirdi. Sahnede "Şanışer" ismini kullanan ünlü rapçi, 10 yıl önceki düşüncelerinden dolayı Mustafa Kemal Atatürk'ten özür diledi.

Yaklaşık 10 sene önceki düşüncelerinden pişmanlık duyduğunu dile getiren ünlü rapçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl kadar önce genç bir Cihangir solcusu olarak Atatürk’ün yaptıklarını faşistçe bulduğum, biraz da küçümsediğim bir dönem olmuştu, bütün samimiyetimle çok özür dilerim ya… Ne büyük adammışsın Atam sen."

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Şanışer
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen solcu olmamışsın. Olamamışsın. Eş değer bir düzeyde misin, yaptıklarını mı yapıyorsun. Sen kimsin. Senden solcu Olmaz Atatürkçü hiç olmaz.

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