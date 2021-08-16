Rapçi Şanışer'den Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim

Müzisyen, rapçi, söz yazarı ve 'Şanışer' olarak bilinen Sarp Palaur, Sarp Palaur, bu kez sosyal medyadaki bir paylaşımıyla ses getirdi. Sahnede "Şanışer" ismini kullanan ünlü rapçi, 10 yıl önceki düşüncelerinden dolayı Mustafa Kemal Atatürk'ten özür diledi.

Yaklaşık 10 sene önceki düşüncelerinden pişmanlık duyduğunu dile getiren ünlü rapçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl kadar önce genç bir Cihangir solcusu olarak Atatürk’ün yaptıklarını faşistçe bulduğum, biraz da küçümsediğim bir dönem olmuştu, bütün samimiyetimle çok özür dilerim ya… Ne büyük adammışsın Atam sen."





