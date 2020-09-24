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'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2020 21:20 | Son Güncelleme

TRT'nin sevilen dizisi Seksenler'in yeni sezonunda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Seksenler dizisinin yeni bölümlerinde usta oyuncu Rasim Öztekin sağlık nedenleriyle yer almayacağı iddia edilmişti. Ayşe Tolga, sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı. Yayın tarihi açıklanan Seksenler dizisinin yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayınlanacak. Seksenler geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da hafta içi her akşam ekranda olacak.

"RASİM ÖZTEKİN SEKSENLER'DEN AYRILDI" İDDİASINA YALANLAMA

Seksenler dizisinin başrol oyuncularından olan Rasim Öztekin ise yeni sezonda rol almayacağı iddia edilmişti.

Ayşe Tolga, sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
At çöpe gitsin o zaman o senaryoyu
bence hiç başlamasın daha iyi
Rasim Öztekin olsa iyi olurdu ama özledik
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