'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayınlanacak. Seksenler geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da hafta içi her akşam ekranda olacak.

"RASİM ÖZTEKİN SEKSENLER'DEN AYRILDI" İDDİASINA YALANLAMA

Seksenler dizisinin başrol oyuncularından olan Rasim Öztekin ise yeni sezonda rol almayacağı iddia edilmişti.

Ayşe Tolga, sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı.



