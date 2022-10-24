Ray eş anlamlısı nedir? Ray kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk toplulukları gerek göçebe hayat tarzı gerekse coğrafi yakınlık nedeniyle başka kültürlerle etkileşim içinde olmuştur. Ancak gelişen şartlar sonrasında başka dillerle etkileşim yaşayabilmesi için coğrafi olarak yakınlık bulunmasa bile etkileşim yaşamıştır. Batı dillerinin konuşulduğu topluluklarla coğrafi olarak bir yakınlık bulunmasa da çeşitli yollarla Batı dilleriyle etkileşim yaşamıştır. Örneğin Tanzimat Dönemi yazarlarının sık sık yurt dışına çıkarak Batı edebiyatından etkilenmesi bir etkileşim örneğidir.
Ray kelimesi de dilimize Fransızcadan geçen bir kelimedir. Fransızcada "tren yolu" anlamına gelen "rail" kelimesinden alıntıdır. 19. yüzyıl civarında dilimize geçen bu kelime dilimizde de benzer anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre ray kelimesinin anlamı şu şekildedir: "Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol." Ray kelimesiyle çeşitli kelimeler bir araya gelip kalıplaşarak çeşitli birleşik fiiller oluşturur. Ray kelimesiyle türetilmiş birleşik fiiller Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
Türkçede hemen hemen her kelimenin eş anlamlısı olan kelime bulunsa da özellikle başka dillerden dilimize giren kelimelerin bazılarının eş anlamlısı bulunmayabilir. Ray kelimesinin eş anlamı olan bir kelime de dilimizde yoktur.
Ray eş anlamlısı kelime ya da rayın eş anlamlısı sayılabilecek bir kelime olmadığı için örnek cümle kurmamız mümkün değildir. Ray kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: