Ray eş anlamlısı nedir? Ray kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk toplulukları gerek göçebe hayat tarzı gerekse coğrafi yakınlık nedeniyle başka kültürlerle etkileşim içinde olmuştur. Ancak gelişen şartlar sonrasında başka dillerle etkileşim yaşayabilmesi için coğrafi olarak yakınlık bulunmasa bile etkileşim yaşamıştır. Batı dillerinin konuşulduğu topluluklarla coğrafi olarak bir yakınlık bulunmasa da çeşitli yollarla Batı dilleriyle etkileşim yaşamıştır. Örneğin Tanzimat Dönemi yazarlarının sık sık yurt dışına çıkarak Batı edebiyatından etkilenmesi bir etkileşim örneğidir.

Ray kelimesi de dilimize Fransızcadan geçen bir kelimedir. Fransızcada "tren yolu" anlamına gelen "rail" kelimesinden alıntıdır. 19. yüzyıl civarında dilimize geçen bu kelime dilimizde de benzer anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre ray kelimesinin anlamı şu şekildedir: "Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol." Ray kelimesiyle çeşitli kelimeler bir araya gelip kalıplaşarak çeşitli birleşik fiiller oluşturur. Ray kelimesiyle türetilmiş birleşik fiiller Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Raydan (rayından) çıkmak: Düzeni bozulmak, altüst olmak.

Rayına girmek: Bir işi, girişimi düzene sokmak, iyi duruma getirmek

Rayına oturmak: Bir işi yoluna koymak, düzgün işler hâle getirmek

Ray kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük var mıdır?

Türkçede hemen hemen her kelimenin eş anlamlısı olan kelime bulunsa da özellikle başka dillerden dilimize giren kelimelerin bazılarının eş anlamlısı bulunmayabilir. Ray kelimesinin eş anlamı olan bir kelime de dilimizde yoktur.

Rayın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Ray eş anlamlısı kelime ya da rayın eş anlamlısı sayılabilecek bir kelime olmadığı için örnek cümle kurmamız mümkün değildir. Ray kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Biraz daha sabredersek biliyorum ki bütün işler rayına girecek.

Bu yıl rayların bakımını yine tam zamanında yaptılar.

Geçen haftaki kazada tren rayından çıkıp onlarca kişinin ölümüne sebep oldu.

Son zamanlarda öyle her şey öyle rayından çıktı ki ne yapacağımı bilemez duruma geldim.



