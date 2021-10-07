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Real Love’un anlamı nedir? İşte Aleyna Tilki’nin şarkısı Real Love’un sözleri…

07.10.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mart 2000 doğumlu 21 yaşında olan Aleyna Tilki'nin "Real Love" adlı şarkısının klibi çıktığı gibi büyük yankı uyandırdı. Genç şarkıcının ünlü DJ ve prodüktör Dillon Francis iş birliği ile imza attığı "Real Love" şarkısına ilişkin Twitter'da binlerce tweet atıldı. İşte Aleyna Tilki’nin şarkısı Real Love’un sözleri…

Real Love’un anlamı nedir? İşte Aleyna Tilki’nin şarkısı Real Love’un sözleri…

Yaptığı işlerle, özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki'nin "Real Love" isimli şarkısının klibi çıktı. Genç şarkıcı kariyer merdivenlerini adım adım çıkmaya devam ediyor. Tilki, dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Dillon Francis ile ortak çalışması olan Real Love şarkısıyla çok konuşuldu. İşte Aleyna Tilki’nin şarkısı Real Love’un sözleri…

Real Love’un anlamı nedir? İşte Aleyna Tilki’nin şarkısı Real Love’un sözleri…

REAL LOVE ANLAMI NEDİR?

Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Sır, Yalnız Çiçek şarkılarıyla oldukça beğenilen genç isim Aleyna Tilki'nin "Real Love" isimli şarkısı "Gerçek Aşk" anlamına geliyor.

İŞTE REAL LOVE SÖZLERİ

Kiss me slowly while i’m sitting in the back seat
Head is spinning and i never felt so happy
Driver’s talking but we don’t hear what he’s saying
City lights so blurry, everything is fading

I want somebody, want some real love, i just want some real love
I just want some real love baby
I want somebody, want some real love, i just want some real love
I just want a real love

(I want somebody, want somebody-body
I just want some real love, i just want some real love baby
I want somebody, want somebody-body
I just want some real love, i just want some real love baby)

I want somebody, want somebody-body
I just want some real love, i just want some real love baby
I want somebody, want somebody-body
I just want some real love
I just want a real love

Pull me closer, make me feel like this is something
Tell me baby, what we have is more than nothing
Never-ever felt so safe, don’t burst the bubble
Tell me pretty lies, don’t give me any trouble

I want somebody, want some real love, i just want some real love
I just want some real love baby
I want somebody, want some real love, i just want some real love
I just want a real love

(I want somebody, want somebody-body
I just want some real love, i just want some real love baby
I want somebody, want somebody-body
I just want some real love, i just want some real love baby)

I want somebody, want somebody-body
I just want some real love, i just want some real love baby
I want somebody, want somebody-body
I just want some real love
I just want a real love


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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