Realme 7 Pro Türkiye'de! İşte Realme 7 Pro'nun fiyatı

Realme 7 Pro, özellikleriyle ve fiyatıyla geçtiğimiz ay Realme 7 serisinin tanıtımında karşımıza çıkmıştı. Realme'nin yeni fiyat / performans odaklı akıllı telefonu küresel lansmanın ardından birçok ülkede satışa sunulmuştu. Telefonun Türkiye'de satışa sunulacağı tarih de bununla birlikte merak edilmeye başlanmıştı. Nitekim Realme Türkiye, günler önce Realme 7 Pro'yu Türkiye'de tanıtacak etkinliğinin bilgisini paylaştı. Bu etkinlik resmen düzenlendi ve Realme 7 ile birlikte Realme 7 Pro fiyatı görücüye çıktı.

İŞTE REALME 7 PRO'NUN TÜRKİYE FİYATI

Realme 7 Pro fiyatı, 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı sunan versiyonu için 3.999 TL olarak belirlendi. Realme 7 Pro, ayna gümüşü ve ayna mavisi olmak üzere iki farklı renk ile satışa sunulacak. İlk satışlar 23 Ekim'de başlayacak. Realme, açıkladığı fiyata ''online kanallara özel lansman fiyatıdır'' notu da düşmüş durumda.

REALME 7 PRO ÖZELLİKLERİ

Realme 7 Pro'nun özelliklerinden de bahsedelim. Realme 7 Pro, 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde entegre parmak izi okuyuculu AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekranın altında ise Snapdragon 720G işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ekranın sol üst köşesinde bir nokta çentik yer alan telefon, bu çentikte 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sunuyor. 7 Pro'nun arka tarafında ise 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom kamera görev alıyor. Kameraların altında ise telefonun en öne çıkan yanlarından biri olan batarya konumlanıyor.