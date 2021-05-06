Realme C25s ufukta göründü

Realme firması son günlerde çok yoğun olarak çalışıyor, ardı ardına tanıtımlar gelirken şimdi de yeni bir telefon için bilgiler geldi. RMX3195 model numaralı Realme akıllı telefon Tayland’ın NBTC’si tarafından onaylandı. Sertifikaya göre, bu telefon Realme C25s olarak piyasaya sürülecek.

Ne yazık ki, telefon hakkında gelen bilgiler çok kısıtlı. Şu an itibarıyla sadece 4G destekli olacağını biliyoruz. Ek olarak, cihaz Hindistan IMEI veritabanında da listelenmiştir. Böylece diğer pazarlara ek olarak hem Tayland’da hem de Hindistan’da satışa sunulabilir. Avrupa pazarına ise daha sonra gelmesi planlandığı belirtiliyor.

REALME C25 NELER SUNUYORDU?

Realme C25, haberi olmayanlar için 6,5 inç HD + LCD ekrana sahip. 4 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G70 SoC tarafından desteklenmektedir.

Telefonun arkasında 48MP + 2MP + 2MP üçlü kamera kurulumu ve 8MP selfie kamerası bulunuyor. Bununla birlikte, Hint varyantı 13MP birincil sensörle birlikte gelecek.

Bu cihazın diğer özellikleri arasında çift SIM, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, özel MicroSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Tip-C, arkaya monte edilmiş parmak izi sensörü, Android 11 , 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil ve realme UI 2.0 bulunuyor.

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