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  4. Realme 6 Pro ve Realme 7 Pro için Android 11 müjdesi!

Realme 6 Pro ve Realme 7 Pro için Android 11 müjdesi!

30.04.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncelleme, üç Karanlık Mod stili, Optimize Edilmiş Gece Şarjı ve Uyku Kapsülü dahil olmak üzere her iki akıllı telefona da yeni özellikler getiriyor.

Realme 6 Pro ve Realme 7 Pro için Android 11 müjdesi!

Realme UI 2.0’ın değişiklik günlüğü her iki telefon için de aynı. 6 Pro için Realme UI 2.0 güncellemesi RMX2061_11.C.15 sürüm numarasıyla geliyor. Aynı şey Realme 7 Pro için de geçerli.  RMX2170_11.C.20 sürümüne sahip Realme UI 2.0 güncellemesini almak için cihazınızın RMX2170PU_11.A.37 sürümüne sahip veya üzerinde olması gerekiyor. Realme Açık Beta kullanıcıları için en son sürümü yayınladığını söyledi, bu yüzden güncellemenin yalnızca Açık Beta programının bir parçası olmayanlara sunulduğunu belirtmek gerek. Bununla birlikte, Realme şu anda Realme UI 2.0 yapısını sınırlı sayıda kullanıcıya sunuyor ve hata bulunmazsa birkaç gün içinde daha geniş bir sunum başlayacak.

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REALME 6 PRO ÖZELLİKLERİ

90 Hz tazeleme hızı sunan Full HD+ IPS bir ekran ile gelen telefonda 6,6 inç büyüklüğünde ve yüzde 90’ı aşan bir ekran boyutu mevcut.  Gücünü dünyada ilk defa Realme 6 Pro’da kullanılan Qualcomm Snapdragon 720G’den alan cihaz, Adreno 618 ile oyunlarda üstün performans sergiliyor. Telefon tarafında 8 GB bellek ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip. MicroSD kart desteği de bulunan cihazın depolama alanını oldukça arttırmak da mümkün.

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akıllı telefon Realme
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