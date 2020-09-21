Realme Narzo 20A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme bugünü dolu dolu geçirdi desek yeridir. Zira firma, Hindistan'da bir etkinlik düzenledi ve bu etkinlikte Narzo 20 serisinin Realme Narzo 20A, Realme Narzo 20 ve Realme Narzo 20 Pro olmak üzere üç üyesi sahneye çıktı. Biz bu haberimizde ise Realme Narzo 20A'yı ele alacağız.

REALME NARZO 20A ÖZELLİKLERİ

Realme Narzo 20A, 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip. Telefonun ekranı damla çentikli bir yapıda. Bu çentikte Narzo 20A'nın 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Narzo 20A gücünü ise Snapdragon 665 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Uygun fiyata uygun özellik mottosuyla tasarlandığını tahmin ettiğimiz telefon, 5G desteğine ise sahip değil. Buna ek olarak Narzo 20A'da 5000 mAh bir bataryayla geldiğini de söyleyelim.

Narzo 20A kameralarıyla segmentine göre yeterli bir performans vadediyor gibi görünüyor. Telefonun arka tarafında üç kamera bulunuyor ve bu kameralar sırasıyla 12 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP siyah beyaz kamera olarak görev yapıyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonun kameralarının hemen yanında konumlanıyor. Yani ekran altı parmak izi okuyucusu bu telefonda yok.