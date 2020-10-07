Rebel Wilson'ın inanılmaz değişimi! Bir deri bir kemik kaldı

Oynadığı filmlerde hep şişman karakter rollerini mecburen alan Rebel Wilson, üzerine yapışan kilolarından kurtuldu.

Fat Pizza isimli ilk filmini 2003 yılında çeken Wilson Pitch Perfect filminde Fat Amy (Şişman Amy) rolü ile 2013 MTV Film Ödülleri'nde en başarılı performans ödülünü kazandı.

Oyuncu Rebel Wilson, son dönemde zayıfladığını gösteren fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

ARTIK FAT AMY DEĞİL FIT AMY!

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson, uzun zamandır zayıflamak için yaptığı diyet ve sporu hayranlarıyla paylaşıyordu.

Fat Amy (şişko Amy) karakteri ile bilinen oyuncu, kilo verdiğini gösteren fotoğrafını “Just call me: Fit Amy” (bana fit Amy deyin) notuyla paylaştı. Hedefindeki kiloya 3 kg kaldığını belirten oyuncu kendiyle gurur duyduğunu yazdı.