Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, kimler var? Şahan Gökbakar efsanesi Recep İvedik 5 bu akşam Fox TV'de

Recep İvedik 5 filmi bu akşam Fox TV'de ekranlarda olacak. Film saat 20.00'de başlayacak. İlk filminden beri sinemaseverler tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Film serisinin beşincisinde Recep İvedik'in başına neler geliyor merak edildi. Peki Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, hangi oyuncular var? Film nerede çekildi? İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 5'in yönetmenliğini Togan Gökbakar, senaristliğini de Şahan Gökbakar yapmışyır. Recep İvedik 52017 yapımlı bir komedi filmidir. Filmde Recep İvedik'in, mahalleden arkadaşı şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. İsmet milli sporcuları Üsküp'e turnuvaya götürecekken vefat eder. Recep de şoförlüğü üstlenir ve milli sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

Karaambar Kamyoncular Derneği'nden arkadaşlarını çağıran Recep, bir şekilde lisans çıkarttırır ve bu arkadaşlarını milli sporcular yerine yarıştırır.

Eğlenceli anlara sahne olan film yayınlandığı dönemden beri izleyiciyi oldukça güldürmüştür. İstanbul ve Antalya'da çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCU KADROSU

Geniş bir kadroya sahip olan Recep İvedik 5 filminde,

Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Deniz Ceylan, Orkan Varan, Zeynep Demirtaş, Sümeyya Sezer, Merve Boğa, Miray Akbulut, Kübra Yılma, Merve Başkaya, Zeynep Küsem gibi oyuncular yer almaktadır.



