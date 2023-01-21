MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, kimler var? Şahan Gökbakar efsanesi Recep İvedik 5 bu akşam Fox TV'de

Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, kimler var? Şahan Gökbakar efsanesi Recep İvedik 5 bu akşam Fox TV'de

21.01.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 5 filmi bu akşam ekranlarda olacak. Şahan Gökbakar'ın oldukça sevilen karakteri, her filmi ile izleyicinin yoğun ilgisini çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek Recep İvedik 5 hangi kanalda ayrıca merak edildi. Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, kimler var? İşte film ile ilgili ayrıntılar ...

Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, kimler var? Şahan Gökbakar efsanesi Recep İvedik 5 bu akşam Fox TV'de

Recep İvedik 5 filmi bu akşam Fox TV'de ekranlarda olacak. Film saat 20.00'de başlayacak. İlk filminden beri sinemaseverler tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Film serisinin beşincisinde Recep İvedik'in başına neler geliyor merak edildi. Peki Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, hangi oyuncular var? Film nerede çekildi? İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 5'in yönetmenliğini Togan Gökbakar, senaristliğini de Şahan Gökbakar yapmışyır. Recep İvedik 52017 yapımlı bir komedi filmidir. Filmde Recep İvedik'in, mahalleden arkadaşı şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. İsmet milli sporcuları Üsküp'e turnuvaya götürecekken vefat eder. Recep de şoförlüğü üstlenir ve milli sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

3081197_810x458

Karaambar Kamyoncular Derneği'nden arkadaşlarını çağıran Recep, bir şekilde lisans çıkarttırır ve bu arkadaşlarını milli sporcular yerine yarıştırır.

Eğlenceli anlara sahne olan film yayınlandığı dönemden beri izleyiciyi oldukça güldürmüştür. İstanbul ve Antalya'da çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCU KADROSU

Geniş bir kadroya sahip olan Recep İvedik 5 filminde,

Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Deniz Ceylan, Orkan Varan, Zeynep Demirtaş, Sümeyya Sezer, Merve Boğa, Miray Akbulut, Kübra Yılma, Merve Başkaya, Zeynep Küsem gibi oyuncular yer almaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!Göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!
Transparan giydi! Bir bakan bir daha baktıTransparan giydi! Bir bakan bir daha baktı
Şahmaran galasındaki tarzı beğenilmedi! "Mert bu ne hal?"Şahmaran galasındaki tarzı beğenilmedi! "Mert bu ne hal?"
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Recep İvedik recep ivedik 5 ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

İkisini de diri diri yakmış! Torunun ifadesinde kan donduran itiraf

İkisini de diri diri yakmış! Torunun ifadesinde kan donduran itiraf

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihine ilişkin ilk açıklama! Herkes merak ediyordu…

Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihine ilişkin ilk açıklama! Herkes merak ediyordu…

Mehveş'in son haline bakın! Cesur pozlarına yorum yağdı

Mehveş'in son haline bakın! Cesur pozlarına yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.