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  4. Recep İvedik 5 oyuncuları, Recep İvedik 5 konusu ve Recep İvedik 5 fragmanı

Recep İvedik 5 oyuncuları, Recep İvedik 5 konusu ve Recep İvedik 5 fragmanı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 08:49 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı fenomen karakter Recep İvedik, beşinci filmiyle televizyon ekranlarında olacak. Recep İvedik 5’te, kahramanımızı geri dönüşü olmayan hatta olimpiyat oyunlarına kadar sürükleyen bir macera bekliyor. İşte Recep İvedik 5 filminin konusu, oyuncu kadrosu ve Recep İvedik 5 fragmanı…

Recep İvedik 5 oyuncuları, Recep İvedik 5 konusu ve Recep İvedik 5 fragmanı

Recep İvedik 4'ün devam filmi olan Recep İvedik 5'te, Recep İvedik bu defa karşımıza olimpiyat oyunlarında çıkıyor. Şahan Gökbakar'ın yazıp başrolünde yer aldığı serinin beşinci halkası, Recep İvedik'in maceralarına devam ediyor.

Spora merak saran Recep İvedik, farklı alanlarda boy göstererek iddiasını ortaya koyuyor, gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkaracak performanslar sergiliyor. İşte Togan Gökbakar'ın yönettiği Recep İvedik 5 oyuncu kadrosu, konusu ve fragmanı…

RECEP İVEDİK 5 KONUSU

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet'in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah'ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurt dışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep takımın kontrolünü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek ister.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI

Recep İvedik 5’te Şahan Gökbakar’a kadroda Orkan Varan, Deniz Ceylan, Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Özkurt, Murat Yılancı, Sahabettin Karabulut ve İbrahim Emin Ege eşlik ediyor.

RECEP İVEDİK 5 FRAGMANI


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