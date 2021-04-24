Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi? Şahan Gökbakar kimdir?

Recep İvedik filminin künyesi, ne zaman ve nerede çekildiği ile ilgili detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bir iş adamının yolda cüzdanını düşürmesinin ve Recep'in cüzdanı iade için Antalya'ya kadar gitmesinin konu alındığı Recep İvedik filmi 2008 yılında vizyona girmiştir. Peki Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi?

RECEP İVEDİK FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımı 2017 senesinde tamamlanan film 21 Şubat 2008 tarihinde vizyona girmiştir. Recep İvedik film serisinin çekimleri pek çok farklı mekanda yapılmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.

ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Şahan Gökbakar, okul hayatına Ankara'da başlamış ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Kolejinde tamamlamıştır. ODTÜ Kolejinden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümünü bitirmiştir. 1998 senesinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümüne 350 kişi arasında ilk dörde girerek başlamış olan ve bu bölümden 2002 yılında mezun olan Gökbakar'ın babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde 22 Ekim 1988 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

ŞAHAN GÖKBAKAR ROL ALDIĞI FİLMLER

2018 Kayhan

2017 Recep İvedik 6

2016 Recep İvedik 5

2015 Osman Pazarlama

2014 Recep İvedik 4

2013 Celal ile Ceren

2010 Recep İvedik 3

2009 Recep İvedik 2

2008 Recep İvedik



