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Red Bull’dan yaza özel yeni lezzet

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | 12.06.2019 15:20 | Son Güncelleme

Sıcaklar etkisini gösterirken 2019 yazına özel olarak üretilen Red Bull Summer Edition Beach Breeze de raflardaki yerini aldı. Tutti frutti’den hindistan cevizine kadar birçok ferahlatıcı tadı içeren ürün eylüle kadar satışta olacak.

Red Bull’dan yaza özel yeni lezzet

Red Bull, bu yaza özel olarak çok sevilen enerji içeceğinin lezzetini; tutti frutti ve hindistan cevizi gibi birçok ferahlatıcı aromayı bir araya getirdiği yeni ürünü olan Red Bull Summer Edition Beach Breeze’i tüketicinin beğenisine sundu. Yazın temposuna ayak uydurmak isteyenler için iyi bir alternatif olan Red Bull Summer Edition Beach Breeze, Türkiye çapında tüm zincir marketlerde satışta.

Ayrıca 10 Haziran- 8 Ağustos 2019 tarihleri arasında Red Bull // yazı kanatlandır adresini ziyaret edenler Red Bull dünyasına özel eğlenceli fırsatlardan faydalanabilecek.

Red Bull Summer Edition Beach Breeze, misket limonu, yaban mersini, hindistan cevizi, açai lezzeti ile tropikal meyve lezzetlerinin ardından; Editions ailesinin dördüncü üyesi olarak yaz boyunca sıcaktan bunalanları ferahlatacak.

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Anahtar Kelimeler:
redbull redbull summer

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