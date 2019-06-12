Red Bull’dan yaza özel yeni lezzet

Red Bull, bu yaza özel olarak çok sevilen enerji içeceğinin lezzetini; tutti frutti ve hindistan cevizi gibi birçok ferahlatıcı aromayı bir araya getirdiği yeni ürünü olan Red Bull Summer Edition Beach Breeze’i tüketicinin beğenisine sundu. Yazın temposuna ayak uydurmak isteyenler için iyi bir alternatif olan Red Bull Summer Edition Beach Breeze, Türkiye çapında tüm zincir marketlerde satışta.

Ayrıca 10 Haziran- 8 Ağustos 2019 tarihleri arasında Red Bull // yazı kanatlandır adresini ziyaret edenler Red Bull dünyasına özel eğlenceli fırsatlardan faydalanabilecek.

Red Bull Summer Edition Beach Breeze, misket limonu, yaban mersini, hindistan cevizi, açai lezzeti ile tropikal meyve lezzetlerinin ardından; Editions ailesinin dördüncü üyesi olarak yaz boyunca sıcaktan bunalanları ferahlatacak.



