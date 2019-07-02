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Red Bull Dance Your Style’da yarışacak dansçılar belli oldu

Red Bull Red Bull
EĞLENCE  | 02.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Breaking, hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, 7 Temmuz Pazar günü saat 18.00’da İzmir Karantina Parkı’nda başlayacak. Katılımcılar ter dökerken yarışta jürilik görevini ise izleyiciler üstlenecek.

Red Bull Dance Your Style’da yarışacak dansçılar belli oldu

Dans pistinde kıyasıya mücadele verecek olan 16 dansçının isimleri de açıklandı. Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye birincisi Paris’te gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil etme şansı yakalayacak.

Red Bull Dance Your Style (1)

İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 7 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de İzmir Karantina Parkı’nda düzenlenecek. Breaking, hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birer dakikalık performansları ile adeta dans pistine meydan okuyacak. 16 finalist piste çıktıkları anda çıkan şarkıya uygun olarak dans ederek teke tek mücadele verecek. Yarışın birincisini ise, seyirci oyları belirleyecek.

Red Bull Dance Your Style (3)

Dans pistinde kozlarını paylaşacak 16 dansçı; Bboy Skill, Biser, Dr. Akay Üstünel, Ezgilu, FlexKocak, Horu, Jemrayy, Lumi, Mehmet Can, Foggy, Nyks, Sergen, Aydan Uysal, Bboy Edwin, Can Tohma ve Volkan Arıcı Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye ayağında birinciliği elde etmek için yarışacak.

Red Bull Dance Your Style (4)

30’dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style’ın, bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan dünya finali Fransa’nın başkenti Paris’te 12 Ekim tarihinde düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından en başarılı dansçıları bir araya getirecek olan bu benzersiz yarışmada Türkiye’yi temsil etmek isteyen dansçılar kozlarını paylaşacak.

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