Redmi Note 9T ile bitmedi: Redmi 9T tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi 9T özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı. Redmi Note 9T'yi tanıtan Çinli şirket, Redmi Note 9T'nin ardından Redmi 9T'yi tanıtarak küçük bir sürpriz yaptı. Peki Redmi'nin daha önce Çin'de duyurusunu yaptığı Redmi Note 9 4G modeline fazlasıyla benzeyen akıllı telefonu Redmi 9T özellikleri ile neler sunuyor?

REDMİ 9T ÖZELLİKLERİ

Redmi 9T'nin özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde nokta çentikli bir ekran bulunuyor. Ekrandaki kamera 8 MP çözünürlüğünde selfie fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Telefon gücünü ise Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerindeki pil ise Redmi 9T'nin en büyük artılarından biri olarak ifade ediliyor.

Redmi 9T'nin arkasında Redmi Note 9T'de olduğu gibi üçlü bir kamera kurulumu mevcut ancak bu kamera kurulumundaki kameraların yeri farklı. 48 MP'lik bir ana kamera ile gelen telefon, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro sensöre de sahip. Kameralar ise üst üste dizilmiş durumda.