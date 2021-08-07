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Reese Witherspoon, 400 milyon dolarlık servetiyle en zengin kadın oyuncu oldu

07.08.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood filmlerinde aptal sarışın rolleriyle hafızalara kazınan son yıllarda Big Little Lies ve The Morning Show gibi dizilerle adından söz ettiren Reese Witherspoon, 400 milyon dolarlık servetiyle en zengin kadın oyuncu oldu.

Reese Witherspoon, 400 milyon dolarlık servetiyle en zengin kadın oyuncu oldu

Reese Witherspoon, geçtiğimiz hafta 2016 yılında kurulan yapım şirketini yaklaşım 900 milyon dolara başka bir medya şirketine satmıştı. Forbes'un haberine göre Witherspoon, bu satışın da katkısıyla elde ettiği servetle en zengin kadın oyuncu unvanının sahibi oldu.

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120 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Big Little Lies, The Morning Show ve Little Fires Everywhere gibi projelerin yapımını üstlenen, From Scratch ve The Last Thing He Told Me gibi bazı projelerin hazırlıklarına devam eden şirkette %40 hissesi olan oyuncu, satıştan 120 milyon dolar gelir elde etti. %18 hisseyle şirkette pay sahibi olmaya devam edecek, yönetim kuruluna katılacak ve aynı zamanda şirkette günlük bazda görev alacak.

The Morning Show dizisinden bölüm başı 1.2 milyon dolar kazandığı bilinen Witherspoon, rol aldığı filmlerden ve reklam kampanyalarından da yüksek ücretler kazanıyor.

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