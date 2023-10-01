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Reha Muhtar kaza yapıp, olay yerini terk etti! Aracına çarptığı bankacıya şok suçlama

01.10.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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Reha Muhtar yine ilginç bir iddia ile gündemde... Trafik kazası yapan Reha Muhtar, polis ikazına rağmen olay yerini terk etti, aracına çarptığı bankacının telefonunu çaldığını iddia etti.

Gazeteci Reha Muhtar, aracına çarptığı üst düzey bir bankacı ile davalık oldu. Reha Muhtar, özel bir bankada üst düzey yönetici olarak çalışan Burcu Yüzüak’ı, kazası sonrası, aracındaki cep telefonunu çalmakla suçladı. Yüzüak ise, Muhtar hakkında ‘İftira ve tehdit’ suçlarından şikayetçi oldu. İki dosya birleştirildi.

Halk TV’de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan şikâyetler sonrası dikkat çeken bir soruşturmaya neden olan kaza geçen 16 Aralık günü saat 18.20 sıralarında yaşandı. Oğlu P. R.’yi kursa götürmek üzere olan Reha Muhtar, Levent’ten Sarıyer yönüne giden banka yöneticisi Burcu Yüzüak’ın aracına sol taraftan çarptı. Yüzüak, aracını sola çekip inmek üzereyken Muhtar, ikinci kez araca çarptı.

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POLİSİ BEKLEMEDİ

İddiaya göre, Yüzüak, kazaya ilişkin tutanak tutmak üzere Muhtar’a aracından inmesi çağrısı yapsa da sonuç alamadı. Dakikalar sonra olay yerine bir polis memuru geldi. Muhtar bu sırada polis memuruna, oğlunu kursa yetiştirmesi gerektiğini o nedenle bir an önce gitmesi gerektiğini söyledi. Polis memuru M. A. C.’nin, beklemesini söylemesine rağmen Muhtar aracına binip kaza yerinden ayrıldı. Muhtar bu sırada 112’yi arayarak kazaya ilişkin bilgi vermek istedi.

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BANKACIYA ŞOKE EDEN SUÇLAMA

Muhtar, kazadan bir gün sonra polis merkezine giderek Yüzüak ile bu kişinin emlakçı eşi Fatih Nayırsoy’dan şikâyetçi oldu. Muhtar, Yüzüak için, “Araçta bulunan cep telefonumu çaldı” derken, Nayırsoy için ise “Bana ve avukatım Handan Bakbak’a küfretti. ‘Size gününüzü göstereceğim’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yüzüak, Muhtar’ın telefonunu kendisinin almadığını belirterek “Yola düşmüş bir telefon olduğunu gördüm. Üzerinden araçlar geçtiği için kırılmıştı. Polise söyledim ve telefonu da polis aldı” dedi.

Muhtar’ın hırsızlıkla suçladığı Yüzüak ise, karşı şikâyette bulundu. Muhtar’ın iftira attığını söyleyen Yüzüak, tehdit ve hakarete de maruz kaldığını kaydetti.

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