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Reha Muhtar'la davalık olan Deniz Uğur Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip yardım istedi!

30.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı iddiasının ardından Deniz Uğur'la yaşanan gerilim sürüyor. Deniz Uğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

Reha Muhtar'la davalık olan Deniz Uğur Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip yardım istedi!

Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızları Mina'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve kızının geçici velayetini almıştı. Uğur, bu süreçte Muhtar'ın kızlarına bağırdığı bir ses kaydını yayınlamış, o ses kaydı büyük yankı uyandırmıştı.

"AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL"

Önceki gün ise Reha Muhtar'ın bir restoranda garsonun üzerine yürüdüğü ve şiddet uygulamaya çalıştığı görüntüleri paylaşmıştı. Uğur, "Yürüyemiyor, kimi neden dövsün" dedikleri işte burada... Çocuklarım senelerdir bu davranışlara, bu görüntülere maruz kalıyorlar... El Kahhar" notunu yazmıştı.

Ünlü oyuncu, bu görüntüleri mahkemeye sunarak Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını belirterek oğlunun velayetini de talep etti.

"LÜTFEN BUNA BİR DUR DEYİN"

Oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını paylaşan Uğur, "Sn. Cumhurbaşkanım; Ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin..." ifadelerini kullanarak Erdoğan'a seslendi.

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REHA MUHTAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM! "BENİ AKIL HASTASI GÖSTERİP..."

Bu gelişmelerin ardından bir paylaşım da Reha Muhtar'dan geldi.

"GAYRİMENKULLERİMİ ALMAK İSTİYORLAR"

Reha Muhtar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emlakçılar ile evimin değerini ölçtüren kişiler kimler? Beni akıl hastanesine gönderip çocuklar üzerinden gayrimenkullerimi almak isteyen kişi kim? Nasıl bir çete bu?"

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