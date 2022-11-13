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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! "Emeklerimle aldığım yalıdan..."

13.11.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Uğur ile mahkemelik olan ve çocuklarının velayetiyle ilgili sorunlar yaşayan Reha Muhtar vasiyetiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Küçük kızını darp ettiği iddialarıyla gündemde olan Muhtar yalısıyla ilgili isteğini sosyal medyadan paylaştı.

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! "Emeklerimle aldığım yalıdan..."

Bir dönemin yıldız ismi Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur ile anlaşamıyor. Kızını darp ettiği iddia edilen Reha Muhtar ve Uğur mahkemelik olmuştu. İkizler mahkeme kararıyla ayrılmış ve Mina Muhtar'ın velayeti geçici olarak Deniz Uğur'a verilmişti.

Bu konuda sık sık paylaşımlar bir dönemin ünlü sunucusu Reha Mutar şimdi de vasiyetiyle ilgili paylaşımıyla dikkat çekti.

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Reha Muhtar paylaşımında "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" dedi.

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