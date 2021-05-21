Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin ikizleri büyüdü! İşte son halleri...

İşte babalarına benzerlikleriyle dikkat çeken ikizlerin son halleri...

BÜYÜDÜLER! İŞTE REHA MUHTAR VE DENİZ UĞUR ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI...

61 yaşındaki televizyon programcısı Reha Muhtar ve Deniz Uğur 2007 senesinde beraber yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde ise Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya gelmişti.

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol almış olan Deniz Uğur, son dönemde çocuklarıyla birlikte zaman geçirmeye devam ediyor.

Kendi sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı paylaşımlarla isminden söz ettiren Deniz Uğur'un ikizleri ve vefat eden oyuncu eşi İsmail Hakkı Sunat ile birlikteliğinden dünyaya gelmiş olan Engin Deniz isminde Asperger sendromlu bir oğlu bulunuyor.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden sık sık 3 çocuğuyla pozlarını paylaşıyor.

Babaları olan Reha Muhtar'a oldukça benzeyen 11 yaşındaki ikizler Mina Deniz ve Poyraz'ın son halleri de tekrardan sosyal medyada gündem oldu.