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Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin ikizleri büyüdü! İşte son halleri...

21.05.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyon sunucusu Reha Muhtar ve oyuncu Deniz Uğur'un 2009 senesinde dünyaya gelmiş olan ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz büyüdü. Deniz Uğur'un paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem haline gelen ikizler 11 yaşına bastı.

İşte babalarına benzerlikleriyle dikkat çeken ikizlerin son halleri...

BÜYÜDÜLER! İŞTE REHA MUHTAR VE DENİZ UĞUR ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI...

61 yaşındaki televizyon programcısı Reha Muhtar ve Deniz Uğur 2007 senesinde beraber yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde ise Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya gelmişti.
Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol almış olan Deniz Uğur, son dönemde çocuklarıyla birlikte zaman geçirmeye devam ediyor.
Kendi sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı paylaşımlarla isminden söz ettiren Deniz Uğur'un ikizleri ve vefat eden oyuncu eşi İsmail Hakkı Sunat ile birlikteliğinden dünyaya gelmiş olan Engin Deniz isminde Asperger sendromlu bir oğlu bulunuyor.
Başarılı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden sık sık 3 çocuğuyla pozlarını paylaşıyor.
Babaları olan Reha Muhtar'a oldukça benzeyen 11 yaşındaki ikizler Mina Deniz ve Poyraz'ın son halleri de tekrardan sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE MİNA VE POYRAZ'IN SON HALLERİ...

İŞTE MİNA VE POYRAZ'IN SON HALLERİ...
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Deniz Uğur
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