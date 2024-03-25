Reha Özcan'dan seçim paylaşımı: "Oy kullanmayacaktım ama şimdi..."

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu gündemden düşmüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum lehine seçim çalışmalarına katılan 17 bakanı eleştirerek “Topunuz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza” demişti.

'Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan Reha Özcan da bu konuda bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu, İmamoğlu’na desteğini şu sözlerle açıkladı:

"Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti…”







