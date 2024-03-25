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Reha Özcan'dan seçim paylaşımı: "Oy kullanmayacaktım ama şimdi..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.03.2024 09:12
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'Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan Reha Özcan seçim paylaşımıyla dikkat çekti. Reha Özcan bakanların Murat Kurum'a desteğini görünce İmamoğlu paylaşımı yaptı.

Reha Özcan'dan seçim paylaşımı: "Oy kullanmayacaktım ama şimdi..."

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu gündemden düşmüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum lehine seçim çalışmalarına katılan 17 bakanı eleştirerek “Topunuz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza” demişti.

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'Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan Reha Özcan da bu konuda bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu, İmamoğlu’na desteğini şu sözlerle açıkladı:

Ekran Alıntısı

"Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti…”

Yerel Seçim 2024


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Ekrem İmamoğlu Reha Özcan reha ele
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