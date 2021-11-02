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Rehabilitasyon merkezinde skandal! Engelli vatandaş sürünerek gitti kimse yardım etmedi

02.11.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, koridorda yere düşen bedensel engelliye kurum görevlilerinin kayıtsız kaldığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sorumlulara gerekli idari cezaların uygulandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Rehabilitasyon merkezinde skandal! Engelli vatandaş sürünerek gitti kimse yardım etmedi

Olay, 28 Temmuz'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana geldi. Merkezde bakımı yapılan ismi açıklanmayan bedensel engelli kişinin yere düşüp, sürünerek odaya girmesi ve görevlilerin de kayıtsız kalmasına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde koridorda yere düşen bedensel engelli kişiyi fark eden iki kadın görevli, yanına gelip bir süre konuşuyor, ardından ayrılıyor. Engelli, yerde yatıp ve oturduktan sonra sürünerek odaya girmeye çalışırken çalışanların da bu duruma kayıtsız kalıyor.

Yaşanan olayın rehabilitasyon merkezince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında sorumlulara gerekli idari cezaların uygulandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

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'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Konya'da Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, koridorda yere düşen bedensel engelliye kurum görevlilerinin kayıtsız kalması olayıyla ilgili Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. S.T.'nin yere düşmesiyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı belirtilen açıklamada, ''Yapılan incelemede; 28.07.2021 günü Ereğli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalmakta olan S.T. isimli şahsın kurum içerisinde düşerek yaralanması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütüldüğü, S.T.'nin yaralanmasının kazaen olduğu anlaşılması üzerine olay ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği'' denildi.

Ancak personelin kayıtsız kalmasıyla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ''İlgili personeller hakkında 'Görevi kötüye kullanma' (TCK 257) ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' (TCK 98) suçlarından re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” denildi. (DHA)

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