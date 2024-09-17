Reklam çekimi için kamera karşısına geçti! Kıvanç Tatlıtuğ'un son pozları dillere düştü! 'Göz kapaklarını aldırdı' iddiası...

MYNET-Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Çarpışma ve Aile gibi birçok başarılı projede boy gösteren ve yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Ünlü bir markanın çekimi için pozlar veren Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Tatlıtuğ'un yüzündeki değişim sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Ünlü ismin bu karelerine bakınca bazı kullanıcılar estetik, bazı kullanıcılar da Photoshop olduğunu iddia etti.

'GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI' İDDİASI...

Hatta bazı kullanıcılar da ünlü ismin göz kapaklarını aldırdığı iddiasını ortaya attı.

Kıvanç Tatlıtuğ, ünlü modacı Başak Dizer ile 2016 yılında Paris'te dünyaevine girdi. Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022 yılında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.