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Renkli kombini çok konuşulmuştu! Berdan Mardini gelen yorumlara kayıtsız kalamadı! 'Yok Berdan Barbini'

02.08.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı Berdan Mardini geçtiğimiz günlerde renkli kombini ile sosyal medyanın diline düştü. Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açan ünlü türkücünün sevgilisi ile arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu. Berdan Mardini artık gelen yorumlara kayıtsız kalamadı.

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

44 yaşındaki türkücü, genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı.

Berdan Mardini sevgilisi

Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?" gibi yorumlar yapılmıştı.

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Ünlü türkücü, son olarak tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. 315 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasında renkli şort-tişört takımıyla poz veren Mardini'ye, yorum yağdı.

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Şarkıcıya; "Annemin balkon yastıklarına benziyor", "Bu nasıl bir tarz", "Abim yakışmış", "Genç sevgili eli değmiş'' gibi yorumlar yapıldı.

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KAYITSIZ KALAMADI

Bu yorumları gören ve gelen mesajlara cevap veren Mardini, şu ifadeleri kullandı:

''Arkadaşlar alemsiniz, yine beni çok güldürdünüz. Yav yok Berdan Barbini, yok her telden Mardini... Ah ah konuşacak çok sey var ama ben de eğleniyorum işte, napayım az ömrümüz kaldı, gülelim bari. Hayat kısa.''

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